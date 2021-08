Microsoft koopt Peer5 voor live videostreaming in Teams

Microsoft heeft softwaredeveloper Peer5 overgenomen, om de groeiende behoefte aan vlekkeloos livestreamen in Teams tegemoet te komen.

Microsoft geeft aan veilige, hoogwaardige, grootschalige live videostreaming met geoptimaliseerde netwerkprestaties in Teams te willen bieden. Door het nieuwe normaal van het hybride werken is livestreaming steeds gebruikelijker op de werkplek. Daarom hebben grote organisaties veel meer behoefte aan betrouwbare enterprise videostreamingoplossingen.

Een veel voorkomend probleem daarbij, beperkte downlink bandbreedte van het bedrijfsnetwerk, kan aangepakt worden met Enterprise Content Delivery Networks (eCDN) legt Microsoft uit. Daarmee zijn videostreaming en uitzendingen van hoge kwaliteit te leveren, voor een groot aantal werknemers.

Peer to peer

“Peer5 biedt een op WebRTC gebaseerde eCDN-oplossing die in-browser het bandbreedtegebruik optimaliseert en de impact op netwerk- en line-of-business applicaties vermindert,” zegt Microsoft. De mesh-netwerken zijn zelfbalancerend en worden automatisch geschaald naarmate het aantal kijkers toeneemt. De technologie vereist geen extra installatie op user endpoints of wijzigingen in de fysieke netwerkinfrastructuur. “Door gebruik te maken van peer-to-peer streaming, kan een videostream tot 95 procent van de bandbreedte die via internet het lokale netwerk binnenkomt, ontlasten,” aldus Peer5.

“Bovendien stelt de Peer5-oplossing Microsoft in staat om een ​​first-party aanbod te bieden, om klanten te helpen het aankoopproces en de klantenondersteuning te stroomlijnen, waardoor hun IT-beheerervaring voor ondernemingen wordt verbeterd.” Overigens blijft Microsoft ook eCDN-oplossingen van gecertificeerde partners ondersteunen.