Poly en Appspace maken digital signage voor videoconferencing mogelijk

Poly en Appspace maken samen de inzet van digital signage op videoconferencingsystemen mogelijk. Bedrijven kunnen op deze manier hun medewerkers altijd op de hoogte houden van het laatste bedrijfsnieuws.

De samenwerking tussen beide partijen richt zich concreet op het mogelijk maken van digital signage-berichtgeving via de videoconferecingdevices van Poly. Hiermee kunnen bedrijven met hun medewerkers communiceren en hen op de hoogte houden van het laatste bedrijfsnieuws. Dit moet uiteindelijk de communicatie en de samenwerking op de werkvloer verbeteren, zeker als medewerkers weer terugkeren naar kantoor.

Geschikt voor diverse Poly-videoconferencingsystemen

Concreet integreert de digital signage-technologie van Appspace met diverse Poly-videoconferencingsystemen die op het Poly Video OS draaien. Het gaat hierbij specifiek om Poly Studio X Series-systemen, de Poly Studio X30, X50, X70, en de Poly G7500 videoconferencingdevices die al over een appspace-abonnement beschikken. Deze devices krijgen een makkelijke verbinding met verschillende Appspace-kanalen die kunnen worden beheerd via de cloudgebaseerde Poly Lens-beheerdienst.

Mogelijke diensten

Met de integratie kunnen bedrijven onder meer de digitale signage-diensten van Appspace met enkele klikken aanzetten en via Poly Lens uitrollen. Ook is het mogelijk om berichten tussen videovergaderingen in te laten zien, meer interactie te genereren via duidelijke getoonde instructies of content voor werknemers -denk daarbij aan veiligheidswaarschuwingen- en het kunnen beheren van alle digitale signage vanuit een centrale omgeving.

Daarnaast moet de tool volgens beide leveranciers ook mogelijkheden bieden die verder gaan dan alleen digital signage. Klanten kunnen hun Appspace-abonnement onder meer uitbreiden met functionaliteit voor het reserveren van vergaderruimtes, meer templates en koppelingen met een speciale mobiele applicatie voor werknemers.