Meta gaat Workplace en WhatsApp integreren

Meta maakt de integratie van Workplace en WhatsApp bekend. De integratie maakt het mogelijk om content in Workplace naar WhatsApp-contacten te verzenden.

Meta introduceert de integratie ergens in 2022. De functie stelt gebruikers van Workplace in staat om posts, foto’s en video’s van Workplace naar WhatsApp te versturen. Volgens Ujjwal Singh, Head of Product bij Workplace, werd de integratie ontworpen om de afstand tussen managers en eerstelijnsmedewerkers te verminderen.

Dat is in oogopslag niets bijzonders. Duizenden organisaties gebruiken de WhatsApp Business API om verbindingen van eigen software en WhatsApp te ontwikkelen. De WhatsApp-knop onderaan dit artikel is een perfect voorbeeld: je klikt, WhatsApp wordt gestart en verstuurt dit artikel naar een contact. In werkelijkheid is de aankondiging toonaangevend. Niet vanwege de functie, maar de boodschap die Meta meegeeft.

Meta is het moederbedrijf van WhatsApp, Workplace, Instagram en Facebook. De organisatie is altijd voorzichtig geweest met de integraties van eigen platformen. Instagram, WhatsApp en Facebook staan in verbinding, maar dat schreeuwt Meta liever niet van de daken.

Integraties zijn subtiel. De platformen behouden een eigen identiteit. Ligt het aan Meta, dan hoeft niemand te weten hoe data achter de schermen wordt verwerkt. Dat gebeurt namelijk niet altijd even netjes.

In september ontving WhatsApp een boete van 225 miljoen euro. De DPC (Ierse privacywaakhond) kwam erachter dat de Meta oneerlijke communiceerde over de manier waarop WhatsApp en Facebook data uitwisselen. Het incident is niet de eerste – en zeker niet de laatste. De platformen van Meta worden sinds jaar en dag op de vingers getikt. Desalniettemin blijft de organisatie integreren.

In 2019 startte Mark Zuckerberg een project om Facebook Messenger, Instagram DM’s en WhatsApp te fuseren. Sinds 2020 is het mogelijk om Facebook-contacten vanuit Instagram te bereiken, en vice versa. Meta heeft een doel voor ogen. De integratie van WhatsApp en Workplace is de volgende stap.

