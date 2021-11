Wat hebben de Web Summit, Metaverse en Facebook met elkaar gemeen?

Begin deze maand bezocht onze redacteur Berry Zwets de Web Summit in Lissabon. Wat heeft hij daar gezien? Waar ging het veelal over? En wat hebben Facebook en de Metaverse daarmee te maken? Is Second Life terug van weggeweest? Dat bespreken we allemaal in deze aflevering van Techzine Talks.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Normaliter bezoeken we in de maand november enorm veel events van klanten, waardoor een event als de Web Summit vaak niet in de planning past. Door corona is alles anders, want veel klanten houden nog geen fysieke evenementen. In Lissabon ging dit jaar de Web Summit wel door, dus besloten wij Berry daarheen te sturen en in deze podcast vragen we hem naar zijn ervaring en bevindingen.

De Web Summit is een techconferentie, of beter gezegd techfestival, maar gericht op een breed publiek. Er komen ook wat meer onderwerpen voorbij. Van hele technische zaken tot aan EU-regelgeving en sociale impact. Ook zaken als privacy komen veel aan bod, de invloed die grote techbedrijven als Facebook hebben. Ook is Metaverse ineens weer een begrip om rekening mee te houden, virtual reality gecombineerd met Second Life. In deze aflevering proberen dit allemaal te duiden.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Delen is lief

Vind je deze podcast de moeite waard? Deel de podcast dan ook met vrienden, familie en collega’s.