WhatsApp hangt miljoenenboete boven het hoofd

WhatsApp krijgt mogelijk een van de grootste GDPR-boetes ooit over zich heen. De Europese Unie onderzoekt of de chatapp regels heeft overtreden door niet genoeg transparantie te bieden over wat er met de gegevens in de app gebeurt.

Het gaat om een boete die op een bedrag tussen de 30 en 50 miljoen euro kan uitkomen, schrijft Politico. WhatsApp moet volgens de aanklagers opener zijn over welke gegevens de chatapp deelt met Facebook. Mogelijk wordt WhatsApp ook verplicht om de manier aan te passen waarop het met gegevens omgaat.

Omdat Facebook gevestigd is in Ierland, neemt de Ierse privacywaakhond het voortouw in het opzetten van de aanklacht. De waakhond heeft niet gereageerd op vragen van Politico en een woordvoerder voor WhatsApp vertelt dat het bedrijf wacht op de uiteindelijke beslissing van het bedrijf.

Nieuwe privacyvoorwaarden

WhatsApp kwam onlangs in het nieuws toen de chatapp met nieuwe privacyvoorwaarden kwam. De voorwaarden gaven de app meer vrijheid om gegevens uit te wisselen met Facebook. In de Europese Unie waren de nieuwe voorwaarden minder ingrijpend, omdat de chatapp aan strengere privacyregels moet voldoen. Toch zorgden de nieuwe regels voor een flinke afkeer van WhatsApp. Veel gebruikers stapten over naar Signal, die zijn gebruikersbestand zag verdubbelen.

77,5 miljoen euro opzij gezet

Facebook is in ieder geval voorbereid op een boete. Het bedrijf heeft in november alvast 77,5 miljoen euro opzij gezet in anticipatie op een boete voor WhatsApp. Het bedrijf verwachtte binnenkort een boete tussen de 35 en 105 miljoen euro over zich heen te krijgen.

Een beslissing over hoe groot de boete uiteindelijk wordt, laat nog wel even op zich wachten. Politico verwacht dit pas later dit jaar te zien. Dan wordt ook bekend of WhatsApp zijn privacyvoorwaarden verder moet bijschaven.

