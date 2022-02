Box maakt file-sharing in Slack makkelijker en veiliger

Box heeft een update doorgevoerd aan zijn integratie met Slack. Gebruikers van de collaboration-applicatie kunnen nu Box gebruiken als een singe file storage-systeem.

Door de upgrade is Box-content in Slack nu met alle security-, compliance- en governance-functionaliteit te delen. De nieuwe mogelijkheden zijn een uitbreiding van de bestaande functionaliteit in de Box for Slack-integratie. Met deze integratie krijgen eindgebruikers direct vanuit de collaboration-applicatie toegang tot Box-bestanden.

De update maakt het mogelijk dat Slack-gebruikers het Box-platform nu als hun standaard contentlaag kunnen gebruiken. Alle bestanden die zij uploaden worden direct in het content management systeem van Box opgeslagen. Hierdoor kunnen bedrijven al hun content en bestanden veilig opslaan in een enkele (cloudgebaseerde) omgeving, in plaats van dat alle bestanden lokaal worden opgeslagen. Bijvoorbeeld op de afzonderlijke devices van de Slack-gebruikers.

Overige nieuwe functionaliteit

Slack-gebruikers kunnen met de update nu ook met Box slash-commando’s snel recente bestanden zoeken en inzien. Verder krijgen zij direct toegang tot de Box file activity stream voor inzicht in hoe bestanden binnen de collaboration-applicatie worden gedeeld.

De upgrade van de Box for Slack-integratie is per direct beschikbaar voor eindgebruikers van Slack Enterprise.