Windows 11 maakt grote sprong in marktaandeel, einde Windows 10 nadert

Het einde van de reguliere ondersteuning voor Windows 10 nadert snel, met nog slechts zes maanden te gaan. Hoewel Microsoft consumenten nog een jaar extra beveiligingsupdates aanbiedt voor €30, verliest het besturingssysteem nu in hoog tempo marktaandeel. Uit recente cijfers van Statcounter blijkt dat Windows 11 in maart 2025 een opvallende groei doormaakte, terwijl Windows 10 een flinke daling liet zien.

Volgens de meest recente gegevens van Statcounter heeft Windows 10 in maart 2025 een aanzienlijk deel van zijn gebruikers verloren. Het besturingssysteem heeft momenteel een marktaandeel van 54,23% onder alle Windows-computers wereldwijd, een daling van 4,43 procentpunt in slechts één maand tijd. Windows 11 zit ondertussen in de lift met een stijging van 4,53 procentpunt, waardoor het nu op 42,66% staat – een recordhoogte voor het nieuwere besturingssysteem.

Snellere adoptie Windows 11 door naderende einddatum

De versnelde groei van Windows 11 lijkt direct verband te houden met de naderende einddatum van Windows 10. Microsoft heeft het afgelopen jaar actief geprobeerd om zoveel mogelijk gebruikers te laten overstappen naar het nieuwere besturingssysteem. Op 14 oktober 2025 stopt de reguliere ondersteuning voor Windows 10, waarbij alleen nog gebruikers die bereid zijn te betalen voor het Extended Security Updates-programma beveiligingsupdates zullen ontvangen.

Als we kijken naar de jaar-op-jaar verandering, heeft Windows 11 een indrukwekkende groei doorgemaakt van 15,98 procentpunt (in maart 2024 stond het op 26,68%), terwijl Windows 10 met 14,84 procentpunt is gedaald (van 69,07% in maart 2024). Deze cijfers tonen aan dat de migratiegolf zich nu in een stroomversnelling bevindt.

Uitdagingen bij overstap naar Windows 11

Hoewel Windows 11 snel terrein wint, blijft Microsoft voor een uitdaging staan om de resterende Windows 10-gebruikers te laten overstappen. Sommige gebruikers kunnen niet officieel upgraden omdat hun hardware niet voldoet aan de strenge systeemeisen van Windows 11, waaronder de vereiste van TPM 2.0. Andere gebruikers blijven sceptisch over de ontwerpkeuzes en veranderingen die Microsoft heeft doorgevoerd in Windows 11.

Microsoft probeert het overstappen aantrekkelijker te maken door voor het eerst het Extended Security Update-programma aan te bieden aan gewone consumenten, waar dit voorheen alleen beschikbaar was voor zakelijke gebruikers. Dit programma geeft Windows 10-gebruikers de mogelijkheid om voor €30 nog een jaar langer beveiligingsupdates te ontvangen. Eerder werd al duidelijk dat het bedrijven een kostbare aangelegenheid wordt als ze langer willen vasthouden aan Windows 10. De prijzen voor zakelijke gebruikers zullen elk jaar verdubbelen als ze vast willen houden aan Windows 10.

Overige Windows-versies blijven stabiel

Terwijl Windows 10 en 11 grote verschuivingen laten zien, blijven de overige Windows-versies relatief stabiel qua marktaandeel. Windows 7 heeft nog steeds een aandeel van 2,22% (-0,08 procentpunt), Windows XP staat op een bescheiden 0,33% (+0,04 procentpunt) en Windows 8.1 noteert 0,28% (-0,02 procentpunt).

Opvallend is dat ondanks het einde van de officiële ondersteuning voor Windows 7 en 8.1, er nog steeds een klein maar hardnekkig deel van de gebruikers aan deze verouderde besturingssystemen vasthoudt. Dit patroon doet vermoeden dat er ook na oktober 2025 nog een aanzienlijke groep Windows 10-gebruikers zal blijven, zelfs zonder officiële ondersteuning.

De komende maanden zal moeten blijken of Microsoft erin slaagt om nog meer Windows 10-gebruikers te overtuigen van de voordelen van Windows 11.