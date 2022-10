Google start de testfase Project Starline, een technologie die levensechte simulaties van vergaderingen creëert.

Google maakte Project Starline bekend tijdens de keynotesessie van Google I/O 2021 bekend. Het project bestaat uit cabines voor videovergaderingen. De cabines maken een levensechte simulatie van de deelnemers van een vergadering. Als gevolg zijn videoconferences niet of nauwelijks te onderscheiden van traditionele vergaderingen.

Na de bekendmaking stond het concept op een laag pitje. Google focuste op een aantal tastbaardere producten, maar inmiddels zijn we een jaar verder en gaat de testfase van Project Starline van start. Het doel van de tests is om Project Starline toegankelijker te maken voor bedrijven.

Project Starline

Het concept van Project Starline is eenvoudig. De technologie wekt de illusie dat de deelnemers van een vergadering aan de andere kant van de kamer zitten.

In een onderzoeksrapport over het project beschrijft Google dat de videocabines 16 IR-projectoren en 14 camera’s gebruiken om 3D-modellen van gebruikers te creëren. De microfoons en luidsprekers zijn ontworpen om het gevoel te geven dat de stem rechtstreeks uit de mond van de gebruiker komt. Het doel is een levensechte simulatie van de deelnemers van een vergadering.

Het project is peperduur, maar Google heeft hoge verwachtingen. “Vandaag zijn Project Starline-prototypes te vinden in Google-kantoren in de Verenigde Staten, met werknemers die de technologie elke dag gebruiken voor vergaderingen, onboarding en het opbouwen van relaties tussen collega’s”, aldus de techgigant.

Google hoopt dat Project Starline in de komende jaren doorbreekt. De tijd leert of de investering zijn vruchten afwerpt.

Tip: Alphabet draagt geflopt balloninternet over aan Aalyria