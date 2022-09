Een nieuwe startup bouwt verder op de technologie waarmee Google internetballonnen in de lucht probeerde te krijgen.

Alphabet-dochter Google heeft een innovatief verleden. De techgigant ontwierp een lift naar de ruimte, probeerde drinkwater uit lucht te filteren en droomde van energieopwekking met vliegers.

Tot 2021 werkte de organisatie aan Loon. Het project moest internetkabels gaan vervangen met luchtballonnen. Na negen jaar aan ontwikkeling werd Loon geannuleerd. De eerste pilots waren succesvol, maar de kosten van balloninternet bleken te hoog voor een commercieel succes.

De annulering was een klap voor het team, maar de technologie wordt niet verspild. Alphabet maakte onlangs een erfgenaam bekend voor de data en patenten van Loon. Aalyria, een kersverse startup, hergebruikt de technologie om lasercommunicatiediensten te ontwikkelen.

Aalyria

Op dit moment ontwikkelt Aalyria manieren om data met lasers te vervoeren. Uiteindelijk wil de startup apparaten op gigantische afstanden verbinden zonder plaatselijke zendmasten of kabels. Het concept is hetzelfde Google Loon, maar in plaats van luchtballonnen werkt Aalyria met lasers.

De startup focust op twee projecten: Tightbeam en Spacetime. Tightbeam is een lasercommunicatiesysteem voor datatransfers tussen stations en endpoints. Spacetime is een softwareprogramma voor het automatiseren van netwerkverkeer.

Tightbeam en Spacetime

De basis van Spacetime werd ontwikkeld door Google Loon. De software schatte de beweging van internetballonnen in om de verbinding tussen ballonnen te behouden. De huidige versie van Spacetime voorspelt waar een laser op gericht moet worden om een bewegend object (bijvoorbeeld een vliegtuig of boot) te verbinden.

Spacetime wordt reeds aan klanten verkocht. Aalyria verwacht Tightbeam vanaf volgend jaar in een dienst aan te bieden. Het systeem maakt het mogelijk om locaties te verbinden die ongunstig zijn voor kabels en masten, waaronder afgelegen rivieren en berggebieden. Volgens Aalyria is een laserverbinding 100 tot 1000 keer zo snel als de snelste langeafstandsverbinding van het moment.

Lasercommunicatie

Project Taara, een eerder lasercommunicatieproject van Alphabet, gebruikte in de afgelopen jaren lasers om afgelegen regio’s in Afrika met het internet te verbinden. Het team gaf aan dat laserverbindingen bestendig zijn tegen lichte regen, nevel en vogels, maar benadrukte dat het klimaat van Afrika gunstig is voor lasercommunicatie. De techniek verschilt per regio en werelddeel.

Aalyria beweert dat zijn technologie in diverse weersomstandigheden functioneert. De startup hoopt de concurreren met SpaceX. Het satellietbedrijf zendt radiogolven vanuit ruimtestations om vliegtuigen, schepen en woningen te verbinden. Aalyria gebruikt lasers, maar het principe is hetzelfde.

Op dit moment bestaat Aalyria uit 26 medewerkers. De tijd leert of het bedrijf de markt weet te overtuigen. De startup is goed op weg: Aalyria sloot onlangs een deal van 8,7 miljoen euro met het Amerikaanse ministerie van Defensie. Alphabet heeft aandelen in Aalyria, maar de startup is geen officieel dochterbedrijf.

Afbeelding: door iLighter – Flickr: Google Loon June 2013, CC BY 2.0