Google lanceert Gemini 2.0 Pro Experimental zonder fanfare

Google heeft voor een subtiele aanpak gekozen bij de lancering van zijn next-gen vlaggenschip-AI-model, Gemini 2.0 Pro Experimental.

In plaats van een grootschalige aankondiging onthulde het bedrijf het model via een changelog voor zijn Gemini-chatbot-app. Dit schrijft TechCrunch.

Gemini 2.0 Pro Experimental is de opvolger van het Gemini 1.5 Pro-model dat Google afgelopen februari introduceerde. De lancering komt op een moment dat de techwereld gefixeerd blijft op de Chinese AI-startup DeepSeek. De nieuwste modellen van DeepSeek, die vrij beschikbaar zijn voor bedrijven om te downloaden en te gebruiken, evenaren of overtreffen veel toonaangevende modellen van Amerikaanse techgiganten en AI-bedrijven qua prestaties. Dit heeft geleid tot bezorgdheid in Silicon Valley — en op de hoogste niveaus van de Amerikaanse overheid.

Betere prestaties

Gemini 2.0 Pro Experimental, dat vanaf donderdag beschikbaar is voor Gemini Advanced-gebruikers, is nu het meest geavanceerde model binnen Google’s Gemini AI-familie, aldus het bedrijf. Het zou betere feitelijke nauwkeurigheid en sterkere prestaties leveren voor taken op het gebied van programmeren en wiskunde.

Google stelt dat het niet uitmaakt of je geavanceerde programmeeruitdagingen aangaat, zoals het vanaf nul genereren van een specifiek programma. Of wiskundige problemen oplost, zoals het ontwikkelen van complexe statistische modellen of quantumalgoritmes. In alle gevallen zou 2.0 Pro Experimental gebruikers helpen om zelfs de meest complexe taken gemakkelijker en nauwkeuriger uit te voeren.

Gemini Advanced maakt deel uit van het betaalde Google One AI Premium-abonnement en is ook beschikbaar via de Gemini-add-ons voor Google Workspace.

De versie kan nog fouten maken

Google benadrukt dat Gemini 2.0 Pro Experimental zich in een vroege preview bevindt. Het kan onverwachte gedragingen vertonen en fouten maken. Bovendien heeft dit model, in tegenstelling tot andere Gemini-modellen in de Gemini-app, geen toegang tot real-time informatie. Ook is het niet compatibel met sommige functies van de app.

Google wil feedback van gebruikers

Google gelooft naar eigen zeggen in snelle iteratie en wil het beste van Gemini zo snel mogelijk beschikbaar maken. Daarom geeft het Gemini Advanced-abonnees voorrang op de nieuwste AI-innovaties. Dat schrijft de leverancier in de changelog. De feedback van gebruikers zou hen helpen om de modellen continu te verbeteren.

Tegelijk met de lancering van Gemini 2.0 Pro Experimental heeft Google ook het Gemini 2.0 Flash-model, dat in december werd aangekondigd, beschikbaar gemaakt in de Gemini-app voor alle gebruikers. Dit zal voorlopig het standaardmodel van de Gemini-app blijven.