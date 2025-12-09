Anthropic integreert Claude Code met Slack

Anthropic heeft een bèta-integratie aangekondigd waarmee Claude Code direct vanuit Slack kan worden aangestuurd. Ontwikkelaars kunnen voortaan via een simpele @Claude-vermelding codeertaken delegeren, waarbij context uit Slack-gesprekken automatisch wordt meegenomen.

De integratie is beschikbaar als research preview. De nieuwe koppeling moet de overgang tussen technische discussies en daadwerkelijke implementatie verkleinen. Bugmeldingen, feature-verzoeken en debugdiscussies ontstaan vaak in Slack, terwijl de oplossing elders wordt uitgewerkt. Anthropic wil die frictie wegnemen door Slack en Claude Code nauwer te verbinden.

Wanneer een gebruiker @Claude noemt in een Slack-kanaal of thread, beoordeelt Claude of er sprake is van een codeertaak. Is dat het geval, dan start automatisch een nieuwe Claude Code-sessie. De AI verzamelt context uit recente berichten en bepaalt op basis daarvan in welke repository gewerkt moet worden, mits deze is gekoppeld aan Claude Code op het web.

Tijdens de uitvoering plaatst Claude voortgangsupdates terug in de Slack-thread. Na afronding volgt een link naar de volledige sessie en een directe mogelijkheid om een pull request te openen.

Focus op enterprise-workflows

Volgens TechCrunch past de Slack-integratie in een bredere strategie van Anthropic om Claude Code dieper te verankeren in enterprise-workflows. De AI-ontwikkelaar positioneert het product nadrukkelijk als kernonderdeel van het softwareontwikkelproces, in plaats van als losstaande assistent.

TechCrunch wijst erop dat deze aanpak past bij de groeiende adoptie van Claude Code binnen grote organisaties. Bedrijven gebruiken het platform zowel voor ervaren ontwikkelaars als voor minder technische gebruikers, waarmee Claude Code een bredere rol krijgt binnen teams.

TechCrunch verwijst daarnaast naar intern onderzoek van Anthropic naar het gebruik van Claude Code door eigen engineers. Daaruit blijkt dat medewerkers Claude inzetten voor een groot deel van hun dagelijkse werk, vooral als samenwerkingspartner bij programmeertaken. Tegelijkertijd signaleren sommige engineers dat het gebruik van AI de onderlinge menselijke interactie deels vervangt en nieuwe vragen oproept over kennisbehoud en vaardighedenontwikkeling.

De eenvoud van de Slack-integratie – waarbij een AI-agent met één vermelding wordt geactiveerd – kan deze dynamiek verder versterken, zowel positief in termen van productiviteit als kritisch vanuit het perspectief van menselijk toezicht en samenwerking.

Om Claude Code in Slack te gebruiken, moet de Claude-app worden geïnstalleerd via de Slack App Marketplace. Daarnaast is toegang tot Claude Code op het web vereist. Anthropic stelt aanvullende documentatie beschikbaar voor teams die met de integratie aan de slag willen.