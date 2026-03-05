Om vibe coding enterprise-ready te maken, geeft Pega Blueprint controle

Blueprint is Pegasystems’ systeem voor AI-gestuurde ontwikkeling van bedrijfsapps. Met aanvullende updates heeft het nu vibe coding omarmd zonder dat dit ten koste gaat van het veilige ontwerp op bedrijfsniveau. De tool combineert AI-chatbotfuncties met drag-and-drop-modellen en governance. Hiermee wil Pegasystems de technische schuld en compliance-risico’s elimineren die gepaard dreigen te gaan met vibe coding.

Pegasystems heeft vandaag hiervoor een nieuwe vibe coding-assistent toegevoegd aan Pega Blueprint. Met deze functie kunnen gebruikers via tekst of spraak communiceren met hun app-ontwerpen om workflows, gegevens en logica te verfijnen. Teams kunnen ook op elk moment schakelen tussen instructies in natuurlijke taal en grafische drag-and-drop-modellering.

Vibe-codering wint aan populariteit in zakelijke kringen, maar de risico’s ervan zijn eveneens goed gedocumenteerd. Een recent We hebben gezien hoe AI-codeeragenten snelheid kunnen leveren, maar zonder governance zorgen ze ook voor chaos. Op het gebied van beveiliging hebben bedrijven als Palo Alto Networks vibe coding toegepast om securityproductiviteit te verhogen. Ze kunnen dus een zegen zijn voor de algehele efficiëntie, maar IT-spelers moeten het nodige werk verrichten voordat organisaties zonder de juiste begeleiding aan de slag gaan.

Van idee tot agentische workflow

De aanpak van Pega Blueprint is om visuele modellen te genereren in plaats van grote hoeveelheden ondoorzichtige code. Zakelijke en IT-gebruikers kunnen deze modellen onmiddellijk begrijpen, valideren en verder ontwikkelen. De tool accepteert ook documenten, screenshots en demonstratievideo’s in elk stadium, waardoor continue verfijning mogelijk is naarmate de vereisten evolueren. Zodra een ontwerp voltooid is, kan het in een Pega Platform-omgeving worden geplaatst om binnen enkele minuten agentische workflows te implementeren.

Pega Blueprint werd in februari 2024 gelanceerd als een GenAI-ontwerptool. Sindsdien is het regelmatig bijgewerkt. Pega heeft Blueprint in juni vorig jaar agentic features gegeven en in oktober regionale gegevensopslag en privacycontroles geïntroduceerd. De vibe-codeerassistent is de nieuwste in een reeks van uitbreidingen.

Bredere toegang voor ondernemingen

De vibe coding-functie is nu beschikbaar voor alle Pega Blueprint-gebruikers. Volgens chief product officer Kerim Akgonul: “We introduceren een veilige en betrouwbare manier om de opwinding en snelheid van vibe-codering toe te passen bij het ontwerpen en bouwen van bedrijfskritische workflow-apps, zonder in te boeten aan governance, beveiliging en voorspelbaarheid op bedrijfsniveau.” Pega zegt dat de tool ook ontwikkeling democratiseert, waardoor zowel zakelijke gebruikers als ervaren ontwikkelaars applicaties op bedrijfsniveau kunnen ontwerpen, ongeacht hun technische achtergrond.