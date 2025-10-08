Slack stelt dat conversatiedata de goudmijn aan data is voor AI-agents

Om goede AI-agents te bouwen heb je data en context nodig. Bij Slack stelt men op een goudmijn aan data te zitten. De conversatiedata tussen medewerkers is volgens hen het goud dat nodig is om AI te voeden met de juiste context. Die data komt nu beschikbaar binnen Agentforce maar ook voor derde partijen.

De afgelopen jaren is er een race geweest om de beste LLM’s te bouwen en voldoende rekenkracht te hebben om AI mogelijk te maken. Dat is gelukt, nu is het tijd om de juiste data en context te verzamelen en te voeden aan AI-agents.

We zien daarom dat veel SaaS-aanbieders druk bezig zijn om hun datamodellen op te schonen, structuur aan te brengen en applicaties anders op te bouwen. Bij Slack geloven ze in de kracht van conversatiedata, gesprekken tussen collega’s over lopende projecten zijn soms zeer waardevol en bevatten data die nooit is vastgelegd in officiële documentatie.

Denk bijvoorbeeld aan een speciaal projectkanaal. Hierin worden vaak afspraken gemaakt, wat is de tijdlijn, hoe moet het eindproduct eruit zien, aan welke eisen moet het voldoen, welke functionaliteiten zijn er nodig. Zo’n projectkanaal kan dus heel snel inzicht verschaffen in een project.

Met de toevoeging van een real-time search API en Model Context Protocol (MCP) server zet Slack de deur open naar deze zogenaamde goudmijn aan data.

Het probleem: AI-agents zonder context zijn waardeloos

De gemiddelde organisatie gebruikt wel 1.000 verschillende applicaties. Al die applicaties genereren data en context, maar die zit in enorm veel silo’s verstopt. Dat maakt het lastig om AI-agents te voeden. Natuurlijk zijn er specifieke applicaties voor CRM, ERP en HR die meer specifieke data hebben en daardoor wel makkelijker een agent kunnen voeden.

Er zijn binnen organisaties echter ook vaak projecten die één afdeling overstijgen en waarbij de data verstopt zit in veel verschillende applicaties. Enterprise search kan een oplossing zijn om al die data inzichtelijk te maken, maar dat vereist wel dat alle verschillende applicaties aangesloten kunnen worden op de enterprise search oplossing. Met 1000 verschillende applicaties wordt dat een hele klus voor IT.

Real-time toegang tot conversaties

Slack introduceert een real-time search (RTS) API en een Model Context Protocol (MCP) server. Hiermee wordt het ook mogelijk voor derde partijen om toegang te krijgen tot deze conversatiedata.

De RTS API geeft applicaties real-time toegang tot conversatiedata in Slack, zonder dat bedrijven hun data hoeven te downloaden of extern op te slaan. De API respecteert de toegangsrechten van de gebruiker en haalt alleen specifieke, relevante informatie op. Geen bulk downloads, geen datarisico’s. Een agent die je vraagt om een samenvatting van het Q3-project krijgt alleen toegang tot de kanalen waar jij toegang toe hebt, en haalt alleen de relevante berichten op.

De MCP-server standaardiseert hoe AI-agents met elkaar communiceren. Hier kunnen agents uniform met Slack communiceren. In plaats van dat elke ontwikkelaar een eigen integratie moet bouwen met eigen API-calls en security-instellingen, biedt MCP één uniform protocol. Hiermee kan een externe AI-agent snel zelfstandig meer data en context verkrijgen.

AI-Agents kunnen nu zoeken, analyseren en acteren op basis van Slack-conversatiedata, wat leidt tot meer accurate en relevante antwoorden. Het vermindert ook hallucinaties, omdat AI-agents direct in kunnen prikken op de bedrijfsinformatie. De grote vraag gaat wel zijn of de AI-agents onderscheidt kunnen maken tussen opties die besproken zijn en welke optie uiteindelijk is gekozen als definitieve keuze.

Slack’s strategische koerswijziging

Deze aankondiging laat wederom zien dat Slack meer is en blijft dan een Salesforce-tool. Na de overname door Salesforce lag de focus vooral op integratie met het Salesforce-ecosysteem. Dat baarde zorgen want niet elke Slack-klant is een Salesforce-klant, en door die sterke focus dreigde Slack een niche-product te worden binnen één vendor-ecosysteem.

Nu bewijst Slack opnieuw dat het een open platform is en blijft. Slack positioneert zich als het “work operating system for the agentic enterprise“, een open platform waar iedere ontwikkelaar en partner op kan bouwen. De strategie is helder: Slack moet de toegangspoort worden tot AI-applicaties en agents van álle leveranciers, niet alleen die van Salesforce. Dat is echter een strategie die heel veel platformen nastreven.

De AI-wereld wil graag inhaken op Slack conversaties

Slack heeft ook al een lijst gepresenteerd met partners en daarop staan veel bekende namen: Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition Labs, Vercel en Cursor gaan allemaal aan de slag om te integreren met Slack. Ze bouwen echter niet zomaar integraties, maar complete AI-agents die diep in Slack-conversaties kunnen graven.

Welke mogelijkheden biedt dit in de praktijk

De mogelijkheden die deze uitbreidingen bieden zijn legio. Een verkoper kan een AI-agent vragen om het CRM bij te werken op basis van een klantgesprek dat plaatsvond in een Slack-gesprek. De AI-agent leest de conversatie, haalt de relevante data eruit, en werkt het CRM bij zonder dat de verkoper iets hoeft te doen.

Of een medewerker met een IT-probleem legt in Slack het probleem uit. In plaats van een ticket aan te maken, zoekt de AI-agent in Slack naar soortgelijke problemen en komt direct met een oplossing. Geen ticket, geen wachttijd en het probleem is direct opgelost.

Het kan ook nog een paar stappen verder gaan. Denk aan een marketing manager die eenvoudig een rapport kan laten genereren door een AI-agent met data uit verschillende systemen; een adverentieplatform, een marketing platform en een CRM. Tegelijk kan die agent ook voorgaande discussies over de voortgang van de campagne meenemen. Stel dat bijvoorbeeld de open rate van een e-mailcampagne de afgelopen week is tegengevallen en het team dat eerder heeft proberen te optimaliseren. Het rapport kan dan meteen inzoomen of die openrate na de aanpassingen is verbeterd, of nog niet het gewenste resultaat toont.

Dit klinkt misschien als toekomstmuziek, maar volgens Slack is dit binnenkort echt beschikbaar. Partners zijn al druk bezig de mogelijkheden te bouwen en in de komende maanden moet dit allemaal beschikbaar komen.

Met Slack Work Objects gaat het nog een stap verder

Toegang tot conversatiedata is de eerste stap. Slack Work Objects is de volgende stap, dat zijn een soort applicatie snippets die je in Slack kan tonen. Slack geeft als voorbeeld dat Asana (project management software) bijvoorbeeld een uitgebreide taakomschrijving kan tonen in een Slack-kanaal maar ook de optie om die taak direct af te vinken. Dit soort snippets kunnen dus allerlei soort informatie tonen, managers kunnen op deze manier ook bijvoorbeeld declaraties of verlofaanvragen van hun ondergeschikten goed of afkeuren.

Het brengt het complexe applicatieportfolio van organisaties samen in één Slack-omgeving. Om dit ook goed te faciliteren biedt Slack een uitgebreide applicatie marketplace waarin alle AI-agents en apps worden aangeboden.

De adoptie-uitdaging opgelost

Een groot probleem binnen organisaties met het uitrollen van applicaties is adoptie. Je kunt de beste tools aanschaffen, maar als medewerkers ze niet gebruiken, blijft het resultaat uit.

Door AI-agents en app-snippets in Slack beschikbaar te maken, kan dit enorm verbeteren. Medewerkers hoeven niet van applicatie te wisselen, de functionaliteit komt naar hun toe. Al zal je ze nog wel moeten onderwijzen hoe je een applicatie gebruikt in Slack.

Slack heeft deze visie al jaren en wil hiermee het digitale hoofdkantoor worden. Al hebben ze hier al verschillende namen voor gehad.

De concurrentie is groot

Slack lijkt nu de juiste balans te hebben gevonden tussen Salesforce-integratie en de openheid van het platform voor derden. De AI-technologie biedt veel mogelijkheden, maar tegelijk is de concurrentie moordend. Of organisaties Slack straks echt gaan omarmen als centraal (AI-)platform? Dat valt nog te bezien. Ook SAP, Workday en ServiceNow hebben deze ambitie al uitgesproken.

De uitdaging is dus deels technisch maar ook vooral organisatorisch. Ze willen de gateway zijn tot AI, net als de rest van de markt. De komende jaren zal duidelijk worden welke AI-tools of platformen primair worden in organisaties.

Begin 2026 worden de RTS API en de MCP-server algemeen beschikbaar. Dan wordt duidelijk of organisaties ook daadwerkelijk de AI-agents en applicatie-snippets in Slack gaan gebruiken. Of dat externe AI-agents vooral de Slack-data willen gebruiken.

Slack stelt 200.000 organisaties te hebben die dagelijks het platform gebruiken. Als een significant deel daarvan overstag gaat, dan kan Slack’s positie als work operating system een realiteit worden.