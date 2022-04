BigQuery van Google Cloud beschikt nu over Automatic Data Loss Prevention (Automatic DLP). Hiermee kunnen gebruikers makkelijker gevoelige data vinden, classificeren en beschermen die anders in alle cloudomgevingen zou zijn verspreid.

Volgens de cloudgigant is de functionaliteit een goede oplossing voor het beheren van gevoelige data die anders overal staat en verschijnt. Hiermee kan ook worden voorkomen dat medewerkers onverhoopt deze data verplaatsen naar andere plekken, zoals bij het beheer van grote hoeveelheden workloads aan ongestructureerde analyse-data. Dit kan grote gevolgen hebben voor de privacy en compliance van de gegevens.

Daarnaast helpt de oplossing bij het meer geautomatiseerd uitvoeren van de voor big data vaak nog handmatig uitgevoerde processen. Ook dit voorkomt weer veel fouten die mogelijk van de privacy en compliance van de data ten koste gaan.

Functionaliteit

De Automatic DLP-functionaliteit scant constant de data binnen de gehele organisatie en geeft gebruikers fijnmazige inzichten in welke gegevens zij precies hebben en waar gevoelige data is opgeslagen en verwerkt. Hiermee wordt bij de eindgebruikers, zo geeft Google Cloud, vooral awareness gecreëerd. Deze awareness is belangrijk voor hoe bedrijven hun data beheren en beschermen.

Naast de functionaliteit beidt Google Cloud ook enkele andere tools en templates om het gebruik van Automatic DLP te vergemakkelijken. Zo beschikt de oplossing over een tool voor het bepalen van de frequenties en condities voor het profileren van de data. Ook komt de cloudgigant met verschillende templates voor Google Data Studio. Deze templates geven gebruikers een samenvatting van hun dataomgevingen en makkelijke toegang tot grafische testtools. Ook kan de Google Cloud Console of Looker worden gebruikt voor meer inzichten.

Verder maakt Google Cloud het mogelijk Automatic DLP te integreren in zijn security analyticsdienst Chronicle. Deze dienst synchroniseert nu automatisch de risicoscores voor ieder tabel in Google BigQuery.