Alteryx en Google Cloud brengen analytics dichter bij BigQuery

Alteryx breidt de samenwerking met Google Cloud flink uit. Data analytics moet zo toegankelijker worden voor bedrijven die BigQuery gebruiken. Met de introductie van Live Query for BigQuery en Alteryx One: Google Edition hoeven gebruikers data niet meer te verplaatsen om workflows te draaien.

Bedrijven die cloudplatformen standaardiseren voor analytics en AI zien vaak een kloof ontstaan tussen waar data staat en hoe deze wordt voorbereid en gebruikt. Daar wil Alteryx verandering in brengen door analytics-workflows rechtstreeks naar BigQuery te halen. De belofte: van data naar inzicht naar actie, zonder concessies op het gebied van beveiliging of schaalbaarheid.

Een belangrijk onderdeel van de uitbreiding is Live Query for BigQuery, dat nu algemeen beschikbaar is. Hiermee kunnen business- en IT-teams workflows opbouwen en uitvoeren direct in BigQuery, zonder data te verplaatsen. Die aanpak belooft AI-ready inzichten te leveren terwijl governance, centralisatie en prestaties behouden blijven.

Direct werken in BigQuery

Daarnaast biedt Live Query for BigQuery directe toegang tot volledige datasets via een no-code interface. Business users kunnen grote datasets voorbereiden, bedrijfslogica toepassen en kritieke berekeningen uitvoeren zonder SQL, downloads of spreadsheets. Dat moet snellere iteratie mogelijk maken wanneer bedrijfsbehoeften veranderen.

Voor IT- en datateams betekent de oplossing strakkere governance en eenvoud. Alle workflows draaien binnen Google Cloud via in-place analytics. Data blijft in BigQuery, wat shadow pipelines reduceert. Teams krijgen gecentraliseerde controle, auditeerbaarheid en maximale ROI uit bestaande investeringen in Google Cloud.

Alteryx zal ook Alteryx One: Google Edition te lanceren, een Google-first versie die beschikbaar komt via de Google Cloud Marketplace. Deze gestroomlijnde oplossing combineert data prep en analytics met native integratie in Googles ecosysteem, inclusief BigQuery, Google Sheets en Google Drive.

Gedefinieerde logica voor betrouwbare AI

Analytics en AI worden steeds vaker toegepast op cruciale bedrijfsprocessen, zoals revenue reporting, risicobeheer en compliance. Daarbij zijn nauwkeurigheid en transparantie essentieel. AI is afhankelijk van hoogwaardige data en duidelijke bedrijfslogica om betrouwbare uitkomsten te leveren.

“Ondernemingen leren dat AI niet kan raden naar betrouwbare resultaten”, aldus Ben Canning, Chief Product Officer bij Alteryx. “Modellen begrijpen niet inherent de kwaliteit, context of bedrijfsdefinities achter omzet, risicoscoring of compliance. Door deze samenwerking kan Alteryx gecontroleerde, herhaalbare logica direct in BigQuery inbedden.”

Alteryx stelt informatiewerkers in staat data voor te bereiden en te combineren en berekeningen en regels te coderen in herbruikbare workflows. Door deze workflows direct in BigQuery te draaien, wil het platform zorgen dat analytics- en AI-initiatieven verankerd zijn in zowel betrouwbare data als echte bedrijfsregels.

Tip: Nieuw Alteryx One-platform verenigt analytics en AI-orkestratie