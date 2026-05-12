Veeam lanceert DataAI Command Platform voor agentic tijdperk

Op VeeamON 2026 is het Veeam het DataAI Command Platform gelanceerd, een geheel nieuwe infrastructuurcategorie voor de agentic era. Het platform combineert data resilience, security, governance, compliance en privacy in één vertrouwenslaag.

Autonome AI-agents zijn niet meer weg te denken uit grote organisaties, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Volgens Veeam overtreffen AI-agents menselijke medewerkers inmiddels in een verhouding van 82 op 1. 97 procent van de agents zou zelfs meer privileges hebben dan nodig. Het venster om dreigingen te detecteren en te reageren wordt daardoor steeds kleiner.

Op die realiteit speelt Veeam in met het DataAI Command Platform. “De infrastructuur om AI te implementeren bestaat. De infrastructuur om het te vertrouwen niet”, aldus CEO Anand Eswaran. “Met het DataAI Command Platform bouwt Veeam de ontbrekende laag die resilience, security, governance, compliance en privacy combineert in één platform.”

Het platform is het directe resultaat van de overname van Securiti AI. Die overname was gericht op het uitbreiden van Veeam’s portfolio met data security, privacy en AI governance. Het is die combinatie die nu de basis vormt voor het nieuwe platform.

Zes geïntegreerde capabilities

Het DataAI Command Platform brengt data, toegang, identiteiten en AI samen in één verbonden vertrouwenslaag. Zes geïntegreerde capabilities staan centraal: DataAI Command Graph, DataAI Security, DataAI Governance, DataAI Compliance, DataAI Privacy en DataAI Precision Resilience.

De DataAI Command Graph vormt de intelligentie-ruggengraat. Met meer dan 300 connectoren naar cloud-, SaaS- en on-premises omgevingen biedt de graph een gedetailleerd beeld van de data-estate. Het gaat dan niet alleen om welke database bestaat, maar ook welk specifiek bestand gevoelige data bevat, wie er toegang toe heeft en welke wijziging een risicoconditie heeft gecreëerd. De graph beslaat zowel live systemen als backup-omgevingen tegelijkertijd, iets wat volgens Veeam geen enkel puntoplossing op de markt vandaag kan.

Eerder dit jaar lanceerde Veeam al Agent Commander, een eerste product voortkomend uit de Securiti AI-integratie, gericht op het detecteren en tegengaan van AI-gedreven risico’s.

DataAI Compliance is gekoppeld aan meer dan 100 regelgevingskaders, waaronder de EU AI Act, DORA en GDPR. De Precision Resilience-component bouwt voort op twintig jaar herstelervaring: chirurgisch herstel waarbij alleen ongedaan wordt gemaakt wat fout is gegaan, zonder het hele systeem terug te draaien.