Google Cloud biedt managed MCP-servers voor BigQuery

Google komt met volledig beheerde, remote MCP-servers. Hiermee kunnen ontwikkelaars AI-agents eenvoudiger laten samenwerken met Google Maps, BigQuery, Compute Engine en Kubernetes.

De bestaande API-infrastructuur van Google ondersteunt nu MCP en biedt een uniforme laag over alle Google- en Google Cloud-diensten. Ontwikkelaars kunnen hun AI-agents of standaard MCP-clients naar een globaal consistente en enterprise-ready endpoint voor Google-diensten laten wijzen.

Een belangrijke toevoeging is de uitbreiding naar de bredere enterprise-stack via Apigee. Dit stelt bedrijven in staat hun eigen, door ontwikkelaars gebouwde API’s én externe third-party API’s te ontsluiten en te beheren. De incrementele uitrol van MCP-ondersteuning start met vier diensten.

Google Maps Grounding Lite verbindt AI-agents met vertrouwde geospatial data en biedt toegang tot actuele informatie over locaties, weersvoorspellingen en routedetails. Een AI-assistent kan hiermee vragen beantwoorden als “Hoe ver is het dichtstbijzijnde park van deze huurwoning?” of “Welke kindvriendelijke restaurants zijn er bij ons hotel?”

BigQuery, Compute Engine en Kubernetes

De BigQuery MCP-server geeft agents de mogelijkheid om native schema’s te interpreteren en queries uit te voeren op enterprise data, zonder de securityrisico’s of latency van het verplaatsen van data naar context windows. Data blijft op zijn plek en blijft onderworpen aan governance.

Google Compute Engine (GCE) maakt het mogelijk dat agents infrastructuurworkflows autonoom beheren. Door capaciteiten zoals provisioning en resizing als ontdekbare tools aan te bieden, kunnen agents alles afhandelen, van initiële builds tot day-2 operaties zoals het dynamisch aanpassen aan workload-eisen.

De Google Kubernetes Engine (GKE) MCP-server biedt een gestructureerde, ontdekbare interface waarmee agents betrouwbaar kunnen communiceren met GKE- en Kubernetes API’s. Dit elimineert de noodzaak om text output te parsen of complexe CLI-commando’s aan elkaar te rijgen.

Security en observability zijn ingebouwd via Cloud API Registry, Apigee API Hub, Google Cloud IAM en audit logging. Google Cloud Model Armor moet beschermen tegen geavanceerde agentic bedreigingen, bijvoorbeeld indirect prompt injection.

Tip: Google laat AI-agents data-werk in BigQuery en Looker afhandelen