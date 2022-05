SAP WebDAV wordt vanaf nu door xSuite Archive Prism ondersteund.

Archive Prism is een database management-dienst voor SAP ERP. De technologie wordt door grote klanten van SAP gebruikt om data te archiveren. Vaak in combinatie met SAP Information Lifecycle Management (ILM), een oplossing die helpt bij GDPR compliance door dataverwijdering te automatiseren.

Organisaties gebruiken ILM doorgaans om meerdere archieven vanaf een centraal punt te beheren. Draait een van de archieven op de technologie van xSuite, dan is het prettig om dat archief snel en gemakkelijk te kunnen integreren. Vandaar hanteert SAP een protocol, WebDAV. Het protocol stelt partners als xSuite in staat om hun servers en apps op een veilige manier voor SAP ICM open te stellen.

xSuite verwerkte het protocol in Archive Prism. Onlangs werd de update door SAP gecertificeerd. ‘xSuite Archive Prism WebDAV for SAP ILM’ is nu beschikbaar. Klanten die met xSuite en SAP ILM werken hebben een snelle manier om hun xSuite-archief in SAP ILM te beheren.

xSuite

xSuite is een SAP Silver Partne en ontwikkelt alleenstaande software en extensies van SAP-oplossingen. Met xSuite Archive Prism voorziet de organisatie in alle benodigde infrastructuur voor het archiveren van data in SAP. Data wordt in NoSQL databases opgeslagen. Gegevens zijn toegankelijk via een gebruiksvriendelijke interface.

SAP ILM

De toevoeging van WebDAV is waardevol voor gezamenlijke gebruikers van Archive Prism en SAP ILM. Zoals eerdergenoemd helpt SAP ILM bij het naleven van de GDPR. De oplossing maakt het mogelijk om SAP data automatisch te verwijderen en verplaatsen aan de hand van policies. Denk aan het verwijderen van alle persoonsgegevens voordat een factuur wordt gearchiveerd.

Organisaties zijn ervan verzekerd dat er geen illegale data achterblijft in archieven. Toch is compliance niet het enige voordeel. Werkt jouw organisatie met een on-premises SAP-omgeving, dan kan er een moment komen waarop je naar de cloud wil. Hoe meer data je hebt, hoe complexer de migratie kan worden. De kosten lopen op. Het verwijderen van onnodige data bespaart geld op de lange termijn.

