TIBCO heeft onlangs TIBCO Cloud EBX uitgebracht, een SaaS-oplossing voor Master Data Management (MDM). Hiermee kunnen bedrijven al hun bedrijfsdata overal en in iedere omgeving beheren.

De oplossing biedt bedrijven self service-toegang tot cloudgebaseerde MDM-functionaliteit voor een snelle implementatie. De tool moet een on-stop-shop-ervaring bieden voor databeheer. Bedrijven kunnen hiermee master data, reference data en metadata beheren.

Platform

TIBCO Cloud EBX is een low-code/no-code oplossing die klanten meer wendbaarheid en schaalbaarheid voor hun verschillende data moet geven. Met behulp van actief databeheer kunnen zij updates van hun gegevens veilig beheren en volgen via begeleidende workflows. Het meegeleverde data lifecycle-beheer helpt bedrijven met het beheren van hun eerdere, huidige en toekomstige master data-versies.

Daarnaast levert de cloudgebaseerde oplossing hiërarchisch beheer voor alle master data, reference data en metadata. Dit levert inzicht in datarelaties. De slimme ‘match-and-merge’-functionaliteit helpt bij het configureren van match-regels, data stewardship en data lineage. Een ingebouwde zoektaal biedt gebruiksvriendelijke zoekmogelijkheden voor alle gebruikers en data.

Ook biedt TIBCO Cloud EBX een snelle integratie en toegang tot alle data. Hiermee kunnen bedrijven moeiteloos bulkgegevens importeren of exporteren en integratiepatronen ondersteunen met REST en SOAP API’s.

Onderdeel van diverse TIBCO suites

De oplossing maakt deel uit van het TIBCO Cloud Passport, een nieuw tariefplan op basis van gebruik. Dit tariefplan biedt flexibele FinOps (financiële operaties) en toegang tot alle TIBCO SaaS-mogelijkheden in één betaalmodel. Hierdoor kunnen bedrijven hun MDM snel opschalen zonder operationele complexiteit.

Een ander portfolio waarin de nu uitgebrachte oplossing is geïntegreerd, is de TIBCO Connected Intelligence Cloud. Deze omgeving vormt een ‘single point of access’ tot alle TIBCO software, waardoor de adoptie van databeheer kan worden versneld. De TIBCO Connected Intelligence Cloud omvat naast iPaaS-mogelijkheden voor data-integratie ook analytics waarmee gebruikers inzichten kunnen halen uit alle data en alle domeinen.