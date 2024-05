De vernieuwde samenwerking tussen Nutanix en Dell omvat twee nieuwe producten en een go-to-marketstrategie.

Met de nieuwe oplossingen moeten bedrijven hun private- en hybrid multicloud-deployments verder kunnen stroomlijnen. Ten eerste via een geïntegreerde hyper-converged appliance die het Nutanix Cloud Platform en Dell-servers combineert. Hieronder vallen PowerEdge-modellen die geoptimaliseerd zijn voor Nutanix, om te kunnen voldoen aan de behoefte van een zo groot mogelijke reeks toepassingen.

Daarnaast zien de twee partijen dat flexibiliteit en ecosysteemkeuze steeds belangrijker worden. Daarom gaan het Nutanix Cloud Platform beter integreren met PowerFlex. Dit biedt bedrijven die compute en storage afzonderlijk moeten schalen de mogelijkheid gemakkelijker Dell-opslag op te schalen met de software van Nutanix.

Beide oplossingen zijn momenteel in ontwikkeling. Na verloop van tijd zullen meer details bekend worden. Later dit jaar zullen bedrijven via early access toegang krijgen tot de nieuwe producten.

Go-to-market

Naast deze twee nieuwe oplossingen zullen de twee bedrijven samenwerken op het gebied van engineering, go-to-market, support en services. Hierdoor hebben Dell-gebruikers meer toegang tot het Nutanix Cloud Platform. Ook zullen de verkoopteams en partners van Dell de Nutanix-software meer distribueren.

“Bedrijven beheren een groeiend aantal applicaties on-premises, in de public cloud en aan de edge en zijn op zoek naar een uniform platform om hun legacy- en container-applicaties uit te voeren”, zegt Tarkan Maner, Chief Commercial Officer bij Nutanix. “Deze uitgebreide samenwerking zal de gezamenlijke klanten van Dell en Nutanix in staat stellen te profiteren van grotere flexibiliteit, vereenvoudigde operaties en versterkte veerkracht.”

De vernieuwde samenwerking werd bekendgemaakt tijdens de .NEXT 2024-conferentie. Techzine is aanwezig bij het evenement en doet verslag over de belangrijkste ontwikkelingen.

