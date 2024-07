Veeam lanceert app voor Splunk-klanten voor verbeterde monitoring

Veeam voegt een Splunk-extensie toe dat inzichten uit het Veeam Data Platform via een app beschikbaar stelt voor Splunk-klanten. Gebruikers moeten wel klant zijn van het Veeam Data Platform.

De nieuwe ‘Veeam App for Splunk’ geeft gebruikers een beter overzicht van security-events. Klanten hoeven namelijk niet meer te wisselen tussen het Veeam Data Platform en de oplossingen van Splunk om een beeld te krijgen van de security-status van bedrijfsomgevingen.

“Veeam is gericht op het verbeteren van de dataveerkracht voor elke klant. Daar hoort naadloze integratie met toonaangevende beveiligingsplatforms bij”, zegt John Jester, Chief Revenue Officer bij Veeam.

Ransomware focust op backups

Veeam biedt in de app gedetailleerde dashboards, rapporten en waarschuwingen van backup-omgevingen. “Daarmee kunnen klanten incidenten zoals ransomware, onbedoelde verwijdering, malware en andere cyberdreigingen monitoren met hun huidige tools”, verduidelijkt Jester.

De monitoring is belangrijk om snel bij mogelijke incidenten te kunnen optreden. Volgens Veeam is dat bovendien vaak aan de orde, zo was 93 procent van de ransomware-aanvallen in 2023 gericht op de backups van organisaties.

Splunk-klanten moeten om de app te kunnen gebruiken minsten Splunk Enterprise 9.1.0 of Splunk Cloud Platform 9.1.2308 draaien. De app is gratis toegankelijk.

