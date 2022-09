DataCore en Symply lanceren SymplyPerifery, een object storage appliance voor mediabedrijven. De appliance maakt het mogelijk om de data van diverse storagesystemen in een edge-omgeving te archiveren.

Grote mediabedrijven verwerken grote hoeveelheden data. Video- en afbeeldingsbestanden worden gearchiveerd en hergebruikt. Een kosteneffectief opslagsysteem is noodzakelijk.

DataCore en Symply lanceren een gezamenlijke storage-oplossing voor mediabedrijven. SymplyPerifery bestaat uit twee onderdelen: object storage software van DataCore en een storage appliance van Symply. De software maakt het mogelijk om de gegevens van bestaande opslagsystemen naar de appliance te offloaden.

SymplyPerifery

Veelgebruikte opslagsystemen als Avid, StorNext, NAS en SAN worden ondersteund. De appliance draait op DataCore Perifery, een nieuwe object storage software tool van DataCore. De software helpt eindgebruikers bij het verbinden van bestaande opslagsystemen en het archiveren van data.

DataCore en Symply ontwierpen de oplossing voor edge-omgevingen. Data in edge-omgevingen is toegankelijker voor on-premises applicaties dan data in cloudomgevingen. Wil een mediabedrijf de video’s en afbeeldingen van een archief op een later moment bewerken, dan kan de edge kosteneffectiever zijn dan de cloud.

SymplyPerifery ondersteunt S3-applicaties. Daarnaast wordt de oplossing standaard geleverd met softwaretools voor mediaproductie, beheer en security. Tiger Bridge helpt bij het beheren van private en public cloud resources en StorageDNA versimpelt datasecurity. Tot slot maakt axledit het mogelijk om data in real-time te bewerken in de cloud.

DataCore Swarm

DataCore Perifery werd ontwikkeld op basis van DataCore Swarm, een bestaande storage object-oplossing van DataCore. Swarm is geschikt voor de meeste on-premises en private cloud-omgevingen, terwijl Perifery op edge-omgeving focust. “We kozen DataCore Perifery als de motor voor onze nieuwe storage appliance vanwege het verband met DataCore Swarm”, vertelde Symply CEO Keith Warburton tijdens de aankondiging.

Volgens website RedShark News is SymplyPerifery vanaf Q4 2022 verkrijgbaar voor €99.995. De appliance biedt 576TB aan storagecapaciteit. De meegeleverde softwarelicenties zijn drie jaar geldig.

