DataCore via overname Arcastream sterker in file storage

DataCore-CEO Dave Zabrowski ziet in Arcastream de mogelijkheid om Software-Defined Storage (SDS) te complementeren. Er was nog behoefte aan een parallel file system als aanvulling op block-gebaseerde en object-gebaseerde opslag. We spraken kort voor het afronden van de overname met Zabrowski. Wat kunnen bedrijven straks dankzij de technologie van Arcastream?

Eind vorig jaar schreven we nog over de marktbenadering van DataCore. Het aantrekken van Arcastream valt volledig binnen die marktbenadering, maakt Zabrowski ons duidelijk. De SDS-leverancier noemt dit ook wel de DataCore.NEXT-visie, die zoveel wil zeggen als dat men aan een universeel storageportfolio werkt. Hiervoor moeten alle storagescenario’s gedekt worden: block, object en file, en de kern (on-premises), de cloud en de edge.

Sinds Zabrowski in 2018 CEO van DataCore is, ging de prioriteit uit naar het uitbreiden van de producten. Daarvoor kiest men voor organische groei of een overname, afhankelijk van wat logisch is in het betreffende scenario. In het traditionele DataCore-product, SANsymphony, gaat jaarlijks stevig wat R&D zitten. Dit om de meest voorkomende block-scenario’s optimaal te ondersteunen.

De andere tools van DataCore bewandelden doorgaans de weg van een overname. Voor het aantrekken van Arcastream zijn dat Swarm, OpenEBS en AI+. Respectievelijk regelen bedrijven met deze technologieën S3 object storage, container-native storage en de connectie van AI-apps met de opslaginfrastructuur. AI+ is nog relatief nieuw binnen DataCore. Het bevindt zich in de workflow om daar als data manager te fungeren.

Gat opvullen met parallel file system

Zabrowski geeft aan dat DataCore.NEXT nog een parallel file system kon gebruiken. Daar is men naar op zoek gegaan, wat leidde tot de overname van Arcastream. “Het is een heel snel file system dat onze block-gebaseerde opslag en onze object-gebaseerde opslag heel goed aanvult. Het is bedoeld voor Tier 0- en Tier 1-workloads. Het is dus heel performant en heeft mogelijkheden voor een global namespace, wat vooral in de post-COVID-wereld heel gebruikelijk is. Het is dus echt een aanvulling op ons bestaande portfolio. Hiermee kunnen we de DataCore.NEXT-visie voltooien, zodat we nu de beste producten in onze klasse hebben in ons universele opslagportfolio dat van core tot cloud tot edge dekt”, geeft Zabrowski aan in gesprek met Techzine.

Het parallelle file system biedt dus een hoge doorvoersnelheid, nuttig voor de workloads die DataCore hiermee wil ondersteunen. Dit zijn de twee meest prestatie-intensieve en kritische workloads. Hierbij zijn naast hoge doorvoersnelheden ook zeer lage latency, hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid gewenst. Bij Tier 0 gaat het bijvoorbeeld om high-performance computing (HPC) en media, terwijl Tier 1 vaak gerelateerd is aan enterprise- en cloud-toepassingen.

Volgens Zabrowski overwegen bedrijven steeds vaker workloads te verplaatsen tussen de omgevingen. Daarom was extra ondersteuning vanuit de SDS-leverancier gewenst. “We zien dat veel workloads van de cloud terug naar de core of naar de edge gaan. En dus hebben we onze DataCore.NEXT-visie om echt de beste producten in hun klasse te hebben die het hele core-to-cloud-to-edge-scenario dekken. En dat is wat dit doet: het geeft ons dat high-speed performance file system.”

Eén product met meerdere mogelijkheden

De overname van Arcastream laat ook een verschuiving in DataCore’s aanpak zien ten opzichte van file storage. Wie al langer DataCore gebruikt, zou misschien denken dat er met vFilo al het nodige te realiseren is op file-niveau. Wanneer we Zabrowski hiernaar vragen, geeft hij aan dat het bij vFilo ging om een OEM-partnership dat verbonden was aan een andere samenwerking. Exact die samenwerking was komen te vervallen. Zabrowski gaf met DataCore de voorkeur om nu niet de weg van partnerships en reselling te bewandelen, maar technologie volledig in eigen beheer te krijgen. Hierdoor kan het product beter opgaan in de bredere SDS-benadering. Met de wensen high-speed en prestatiegeoriënteerd besloot men in zee te gaan met Arcastream.

Het oorspronkelijke Arcastream-product komt van de hand van oprichters Barry Evans en Ben Leaver. Zij verkochten het product drie jaar geleden aan Kalray. DataCore neemt nu het file storage-bedrijf weer over van Kalray. Zabrowski legt uit dat het hiermee twee main use cases dekt, met onderliggend dezelfde technologie. Er is het parallel file system gericht op media-doeleinden, terwijl het ook de IT-markt in zijn geheel kan dekken. De go-to-market strategie verschilt, maar Zabrowski verzekert dat het product identiek is. In alle scenario’s blinkt het product uit in het ondersteunen van AI en HPC.

Een mooi detail: voor HPC heeft Arcastream nu een sterke samenwerking met Dell Technologies. De overname van Arcastream zal daarmee ongetwijfeld effect hebben op de relatie tussen DataCore en Dell Technologies. Zabrowski geeft aan dat ze nu “in eerlijkheid concurreren”, waarbij ze ook samenwerken in verschillende projecten. De verhoudingen zullen op dat vlak dus niet veel veranderen, lijkt het. De Arcastream file storage-oplossingen worden via Dell’s HPC-divisie aangeboden en DataCore verwacht dat deze samenwerking verder zal groeien.

Puzzel is gelegd

Met de overname voltooit DataCore een puzzelstuk in zijn DataCore.NEXT-visie. De leverancier ziet nu een best-in-class storageportfolio dat de hele infrastructuur beslaat, van core naar cloud en edge. Dit stelt bedrijven in staat om hun meest kritische en prestatie-intensieve workloads te beheren met een flexibele, softwaregedreven oplossing. Door de uitbreiding met Arcastream verstevigt DataCore zijn positie als universele storageleverancier. Het speelt in op de groeiende behoefte van bedrijven aan efficiënte, schaalbare en high-performance opslagoplossingen.

