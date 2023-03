MariaDB heeft de SkySQl Database-as-a-Service (DBaaS)-oplossing een upgrade gegeven. Hiermee moeten klanten beter hun cloudkosten kunnen beheren door auto scalingmogelijkheden.

De nieuwe versie van de DBaaS-dienst is volgens de leverancier geschikt voor gebruik in de meest zware omstandigheden.

Een belangrijk onderdeel van de update is het toevoegen van auto scaling. Met deze feature kunnen bedrijven rekenkracht- en storagebronnen naar boven en beneden schalen, al naar gelang van de vraag naar capaciteit. Dit moet gebruikers van de SkySQL DBaaS-dienst helpen niet voor ongevraagde capaciteit te betalen.

Gebruikers kunnen hiervoor bepaalde regels instellen die actief worden wanneer bijvoorbeeld het CPU-gebruik zich gedurende 30 minuten boven de 75 procent bevindt. Dan wordt de rekenkracht en/of storage opgeschaald. Wanneer het gebruik weer daalt tot onder de 50 procent, wordt automatisch in capaciteit afgeschaald. Gebruikers kunnen altijd een boven- en onderlimiet instellen, waardoor er geen verrassingen zijn.

Tip: MariaDB lanceert beheerd open source databaseplatform voor transactionele data-analyse

Serverless analyticslaag

Naast autoscaling beschikt de nieuwe versie van SkySQL over betere mogelijkheden voor het uitvoeren van operationele analytics op transactionele data.

Deze functie, die al sinds 2019 mogelijk was, is nu versterkt met een serverless analyticslaag op basis van Apache Spark SQL. Dit zorgt ervoor dat inconsistentie tussen analytische en transactionele inzichten verdwijnt. Ook hoeven gebruikers hierdoor alleen te betalen voor de functies die zij daadwerkelijk gebruiken.

Verder krijgen data scientists nu toegang tot een Apache Zeppelin notebook via vooraf ingeladen voorbeelden van technieken voor het draaien van analyses op data die in SkySQL is opgeslagen. Ook kan de technologie worden gebruikt voor het ontdekken van databaseschema’s, het draaien van zoekvragen op data in AWS S3 object storage en het federeren van vragen om data uit SKYSQL en S3 data sets toe te voegen.

De nieuwe versie van de DBaaS-oplossing is nu algemeen beschikbaar op AWS en Google Cloud. De oplossing omvat daarnaast ook Xpand 6.1.1, MariaDB Enterprise Server 10.6.12 en ColumnStore 6.3.1.