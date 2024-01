AWS trekt binnenkort de ondersteuning in voor de database manager Aurora Serverless versie 1. Hiermee komt er een einde aan de ‘scale-to-zero’-database van Amazon. Bedrijven dienen over te stappen naar Aurora Serverless 2 als ze ondersteuning willen blijven ontvangen voor het product.

De nieuwe versie biedt echter geen ondersteuning voor ‘scale-to-zero’. Het volgen van de ‘scale-to-zero’-strategie is echter belangrijk voor sommige bedrijven. Hiermee schaalt een serverless applicatie automatisch af wanneer er geen verkeer is. Als er toch weer verkeer ontstaat, schaalt de applicatie automatisch weer mee.

Bij de lancering van Aurora Serverless medio 2018 was het ook de belofte dat provisioning en het beheer van databasecapaciteit niet langer nodig waren. Organisaties betaalden alleen wanneer de database werd gebruikt, voortaan per seconde. Bij Aurora Serverless 2 geldt niet langer dat er alleen betaald wordt wanneer de database in gebruik is.

Verandering

Aurora Serverless factureert nu altijd op basis van Aurora Capacity Units (ACU’s). Een ACU biedt ongeveer 2GB geheugen. Bij versie 1 schaalde een databasecluster omlaag naar geen capaciteit (0 ACU’s) als er geen actieve connecties waren. Bedrijven moesten echter nog wel betalen voor databaseopslag, maandelijks zo’n 10 cent per GB.

Met versie 2 van Aurora Serverless gaat het prijsmodel op de schop. Er zal altijd een minimum van 0,5 ACU zijn. Een ACU heeft Amerikaanse prijzen van 0,12 dollar (0,11 euro) per uur. Als een Aurora Serverless 2-instance de hele maand zo goed als niet gebruikt wordt, komt dat maandelijks neer op alsnog 45 dollar aan kosten.

Deze verandering komt mede door de evolutie in het gebruik van de database manager. Versie 1 werd voornamelijk ingezet voor weinig gebruikte applicaties, ontwikkelwerk en het testen van databases. AWS pitcht Aurora Serverless nu voor gebruikstoepassingen als variabele workloads, onvoorspelbare workloads en enterprise database fleet management.

Bedrijven die ondersteuning voor de dienst willen blijven ontvangen, hebben tot 31 december 2024 om te migreren. Na deze datum wordt de ‘scale-to-zero’-versie niet langer ondersteund.

Tip: Ondersteuning JavaScript in MySQL handig, maar nog risicovol