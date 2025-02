AWS gekozen als cloudleverancier door Proximus Groep

De Proximus Groep kiest AWS als strategische leverancier van wereldwijde cloudinfrastructuur. Het volledige portfolio van AWS komt ter beschikking en zal worden gebruikt om te moderniseren en uniformiseren.

Het partnership moet voordelen bieden voor de ontwikkelaars uit de Proximus Groep. Zo meldt het bedrijf het data-ecosysteem te willen uniformiseren binnen de belangrijkste producten en diensten van Proximus Global.

Amazon Bedrock

Er is voornamelijk veel geloof in de generatieve AI-oplossingen uit de AWS-cloud. De technologie zal ingezet worden in digitale identiteit en Communication Platform-as-a-Service (CPaaS). Dit om de schaalbaarheid te verbeteren en de kosten te drukken.

Het bedrijf wordt verder aangesproken door Amazon Bedrock, via wat toegang wordt gegeven tot verschillende foundation-modellen van de bekendste AI-bedrijven. Het bedrijf wil deze gebruiken om te “experimenteren met de nieuwste foundation-modellen en uiteenlopende functionaliteiten om veilige, private en verantwoorde generatieve AI-toepassingen te ontwikkelen.”

Voor de ontwikkeling van Roubot, de chatbot waar klanten van Proximus vragen aan kunnen stellen, maakte de Proximus Groep al gebruik van Amazon Bedrock. “De Groep experimenteert al met Amazon Bedrock, en we kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan technologieën die de prestaties en betrouwbaarheid van hun digitale diensten verbeteren”, zegt Fabio Cerone, Head of Telco Industry Business Unit EMEA bij AWS.

Wisselwerking

De Proximus Groep neemt AWS nu als strategische partner onder de arm, maar was eerder al toegetreden tot het AWS ISV Accelerate Program. Hier haalt de Proximus Groep nieuwe klanten uit, doordat het software-as-a-serviceaanbod van de Groep beschikbaar is in het AWS Partner Network en de AWS Marketplace.

Lees ook: De Proximus Groep verstevigt zich internationaal