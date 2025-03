AWS voegt agentic AI toe aan QuickSight BI

Amazon QuickSight krijgt AI-agents die het voor iedere gebruiker mogelijk maken de taken van een data-analist uit te voeren en daarbij diep in beschikbare data te duiken. De nu beschikbare agentic AI helpt complexe en ‘multistep’ analysetrajecten te automatiseren.

Het BI-platform QuickSight van AWS biedt (zakelijke) eindgebruikers diverse ML-features die direct in de bedrijfsdata kunnen tappen en spreadsheets, grafieken en andere visualisaties opleveren.

De oplossing beschikt al over generatieve AI-functionaliteit met de integratie van de AI-assistent Amazon Q. Deze AI-chatbot beantwoordt vragen van eindgebruikers, levert samenvattingen van data en voert op basis van normale taal simpele taken uit, zoals het genereren van dashboards.

Introductie scenario’s

Volgens AWS duurt het verkrijgen van deze informatie via een (traditionele) AI-chatbot echter vaak te lang, omdat gebruikers constant hun zoekvragen moeten bijstellen of aanpassen voor de beste resultaten.

Daarnaast konden tot nu toe alleen ‘authors’ of creatievelingen die pagina’s en visuals bouwen, en consumenten die samenvattingen en antwoorden op vragen willen, de AI-features in QuickSight gebruiken.

Met de introductie van de nieuwe agentic AI-feature, ook wel ‘scenario’s’, krijgen meer mensen binnen bedrijven de kans zich zonder veel voorkennis om te toveren tot echte data-analisten, geeft AWS aan. Hierdoor krijgt iedereen de mogelijkheid om diep in alle beschikbare data te duiken en met spreadsheets en datasets aan de slag te gaan.

De scenario’s-feature helpt bij het versnellen van analyses en daarmee het verhogen van de productiviteit door het automatiseren van complexe, multistep-analyses. Gebruikers stellen in een scenario in normaal Engels een vraag, waarna de AI-agent hiervoor in de beschikbare data zoekt, een plan formuleert en de noodzakelijke (data-analyse)stappen uitvoert. Voor gebruikers bespaart dit tijd en veel moeite, geeft de techgigant aan.

Tijdens de activiteiten van de AI-agents wordt het hele analyseproces aan de eindgebruiker getoond, zodat deze het pad kan volgen. Gebruikers kunnen hierdoor bijsturen, omdat zij te zien krijgen hoe de gedachtegang van de AI-agents verliep en welke keuzes er zijn gemaakt om tot bepaalde uitkomsten te komen.

Bijsturen heel makkelijk

Het hele ‘denkproces’ van de AI-agent is vanaf de initiële vraag van de eindgebruiker zichtbaar in een thread. Gedurende het proces kunnen gebruikers ingrijpen door bijvoorbeeld aanvullende vragen te stellen die tot meer uitkomsten kunnen leiden of door andere alternatieven te bekijken.

Dit stelt hen in staat lineair denken bij het onderzoeken van data te voorkomen en meerdere paden tegelijkertijd te verkennen. Uiteindelijk zou dit volgens AWS weer tot meer creatieve oplossingen leiden.

De nieuwe agentic AI-feature voor Amazon QuickSight is inmiddels algemeen beschikbaar.

