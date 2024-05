De nieuwe aanpak moet bijdragen aan BigID’s streven om bedrijven het volle potentieel van de cloud te laten benutten.

Het Amerikaanse bedrijf BigID groeit snel met een platform voor gereguleerde, gevoelige en persoonlijke data. Tijdens de RSA Conference, die deze week in San Francisco plaatsvindt, kondigt het dan ook nieuwe features aan voor zijn technologie. Dual-scanning, of hybrid scanning zoals het de aanpak ook wel noemt, is hier een voorbeeld van. Hierbij worden side-scanning- en direct scanning-technieken gecombineerd voor data discovery, -management en -bescherming.

Het samenbrengen van deze twee technologieën leidt volgens BigID tot het snel onboarden en scannen van duizenden databronnen. Dit gebeurt door de snelheid van side-scanning te gebruiken voor initiële discovery, waarna direct scanning zijn grondige werkwijze toepast voor diepere inzichten. BigID identificeert ook automatisch de databronnen, om de benodigde connectie-informatie te bieden voor beide scanmethodes. Bedrijven kunnen de scanstrategie aanpassen aan hun behoeften, zodat resources op de juiste plek worden ingezet en belanden.

Gebruikers van dual-scanning mogen rekenen op de juiste inzichten over hun risico’s met data. Vervolgens kunnen zij hierop handelen via bijvoorbeeld data masking, verwijdering en encryptie. Daarnaast biedt dual-scanning het inzicht dat een bedrijf nodig heeft om te voldoen aan privacyregelgeving, zoalsde GDPR. Organisaties moeten efficiënter persoonlijke data kunnen identificeren en in kaart brengen, concludeert BigID. Zo voldoen ze sneller aan wettelijke verzoeken.

