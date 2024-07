Belgisch data quality-platform Soda haalt 14 miljoen dollar op voor expansie

Soda kan zijn internationale groeiambities in gang zetten. In een recente investeringsronde wist het Belgische bedrijf namelijk 14 miljoen dollar op te halen.

Soda is een aanbieder van een data quality-platform dat is aangevuld met slimme intelligentie. Het platform geeft organisaties de mogelijkheid data te testen, debuggen, delen en helpt bij het voorkomen van toekomstige problemen.

Internationaal sterker groeien

Het bedrijf uit Brussel haalde in een recente investeringsronde 14 miljoen dollar op. Dit zal worden gebruikt voor het uitbouwen van het internationale team. De focus ligt op het uitbreiden van het kantoor in New York, om een stevigere grip te krijgen op de Amerikaanse markt.

Het merk is internationaal reeds actief en dat toont het diverse klantenportfolio van Soda; Disney, HelloFresh, Abercrombie & Fitch, en Bloomberg behoren onder andere tot de klanten.

Het vertrouwen van de investeerders won Soda door in het afgelopen jaar financieel zelfvoorzienend te worden. Dit doel werd behaald zonder teams uit elkaar te moeten trekken, laat CEO Maarten Masschelein weten. “We verwelkomen deze aanvullende financiering om het sterkst mogelijke platform te bieden om te profiteren van de enorme investeringen in AI, die de cruciale waarde van datakwaliteit hebben benadrukt.”

AI-functies uitbreiden

De komende periode zal het bedrijf de AI-functionaliteiten verder uitbouwen. De volgende stap voor het Soda-platform zal in het bijzonder focussen op het integreren van AI in de workflow van data engineers. Dat zal het testen en observability automatiseren.

