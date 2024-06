API van Belgische Luzmo schrijft data-inzichten in menselijke taal neer

Luzmo wil meer bedrijven laten gebruikmaken van de kracht van data. Volgens de Belgische organisatie moet die mogelijkheid er zijn door de komst van AI. Het bedrijf lanceert een AI-component die analyses in menselijke taal geeft.

Data-gedreven beslissingen moeten volgens Luzmo voor meer organisaties een mogelijkheid worden. Het bedrijf gelooft daarvoor in de kracht van AI. Er zijn reeds veel beloftes gemaakt rondom het verbeteren en vereenvoudigen van werkprocessen door AI, maar in de realiteit is het vaak nog zoeken naar concrete tools.

Luzmo, uit het Belgische Leuven, verandert dit en brengt een AI-insights-component op de markt. De component valt te integreren in tools en applicaties waar bedrijven dagelijks mee bezig zijn. AWS Redshift, Snowflake en SAP HANA worden alvast benoemd.

Tijdwinst en eenvoudig in gebruik

Het bedrijf geeft aan dat de component enorme tijdwinst oplevert. Voor die uitspraak baseert het zich op een, wat ouder, onderzoek van Gartner (2022). Er werd gevonden dat werknemers dagelijks 2,5 uur ‘verliezen’ aan het zoeken naar de juiste data.

De component is in feite een volledig open API. De drempel om de component te gebruiken, moet laag zijn door het gebruik van natural language processing. Dat is bekend uit AI-tools zoals ChatGPT en komt er op neer dat instructies en output in normale gesproken taal staan.

Private data koppelen

Het gebruik van Luzmo heeft een voordeel, maar ook een mogelijk security-nadeel. Het voordeel ligt erin dat de component data-inzichten zal geven op basis van bedrijfsdata. Voor bedrijven die geen data-experten in huis hebben, geeft het belangrijke kansen voor de bedrijfsoptimalisatie, die anders mogelijks gemist wordt. “Het resultaat zijn hyperpersoonlijke inzichten die onmiddellijk verschijnen, afgestemd op de context en doelstellingen van de persoon die naar de gegevens kijkt. Datagedreven inzichten wanneer gebruikers ze nodig hebben, op de manier waarop ze ze nodig hebben, maar met de toegevoegde context waarom ze ze nodig hebben”, zegt Karel Callens, CEO en mede-oprichter van Luzmo.

Alleen moet het risico voor de security van het bedrijf ook in rekening worden genomen. Luzmo geeft namelijk aan dat de component zal leren van de data. Daarvoor zal de data door de systemen van Luzmo moeten vloeien en dat geeft kans dat gevoelige bedrijfsdata lekt.

