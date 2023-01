De Belgische analytics-speler Cumul.io heeft zich verzekerd van 10 miljoen euro durfkapitaal. Hiermee wil het bedrijf personeel aannemen en groeien buiten de Europese thuismarkt.

Door de investeringsronde komt de totale funding van Cumul.io op 13,1 miljoen euro. De meest recente ronde van 10 miljoen euro stond onder leiding van de Franse durfinvesteerder Hi Inov-Dentressangle. Andere deelnemers in deze ronde waren Axeleo Capital, LRM en SmartFin.

Platform voor analytics en visualisatie

Cumul.io biedt een platform met low code componenten voor analytics en data visualisatie. Met behulp van de interface en drag & drop kunnen productmanagers en klantenteams interactieve analytics creëren en visualiseren. Dit via een dashboard die gebruikers begrijpelijke inzichten biedt, die zij in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen gebruiken.

Meer personeel en nieuwe markten

De analytics-speler wil het investeringsgeld gebruiken voor het aantrekken van personeel. Op dit moment kent het bedrijf in totaal 40 medewerkers die zijn verspreid over het hoofdkantoor in het Belgische Leuven, in Gent en in New York. Daarnaast wil het bedrijf de funding gebruiken voor het betreden van nieuwe markten buiten thuismarkt Europa. Zeker nu al meer dan een derde van de inkomsten in Noord-Amerika wordt gegenereerd.