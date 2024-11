Biotech start-up Cradle haalt 73 miljoen dollar op in investeringsronde

Cradle haalde 73 miljoen dollar op in een Series-B investeringsronde. Hiermee wil de biotech start-up flink investeren in zijn eigen AI-platform voor het onder meer manipuleren van stukjes DNA voor betere proteïne(eiwit)sequenties in producten van klanten.

Met de recent afgesloten investeringsronde heeft Cradle tot nu toe al 100 miljoen dollar aan kapitaal weten binnen te halen. De laatste investeringsronde stond onder leiding van de grote Amerikaanse venture capital IVP. Ook bestaande aandeelhouders in de Nederlandse/Zwitserse start-up Index Ventures en Kindred Capital namen opnieuw deel in de ronde. Die afkomst komt overeen met de vestiginglocaties van Cradle: Zwitserland (Zürich) en Nederland (Amsterdam)

Uitbreiding op drietal terreinen

Cradle wil met het opgehaalde kapitaal investeren in een drietal terreinen. In de eerste plaats wil de biotech start-up zijn laboratoriumactiviteiten verder uitbreiden. Het doel is om het onderzoek naar meer proteïnesequenties en -eigenschappen uit te breiden. Hiermee kunnen dan de hiervoor bedoelde AI-modellen binnen het eigen platform nog verder worden verbeterd.

Daarnaast gaat geld naar het uitbreiden van het onderzoeksteam om meer complexe uitdagingen op het gebied van eiwit-ontwikkeling te kunnen aanpakken. Verder wordt geïnvesteerd in het uitbreiden van de go-to-marketactiviteiten om de mogelijkheden die Cradle biedt naar meer sectoren en wetenschappelijke teams te brengen.

Stand van zaken

In een toelichting bij het nieuws van de Series B-ronde heeft Cradle ook een tip van de sluier opgelicht over hoe de zaken er op dit moment voor staan. Inmiddels gaan de onderzoeks- en ontwikkeletrajecten steeds snellen en leveren daarbij kostenbesparingen tot 90 procent op.

Klanten zouden meer dan tevreden met het platform zijn. Sinds het commercieel aanbieden van het AI-platform eerder dit jaar, is het aantal klanten toegenomen naar meer dan 21. In dezelfde periode zijn 31 (nieuwe) specifieke eiwitten ontwikkeld. Verder zouden de zelfontwikkelde speciale LLM’s zeer goed in benchmarks presteren.

Digitale eiwitontwerpdienst

Het AI-platform van Cradle, ontwikkeld op basis van het Google Cloud Platform (GCP), de Google TPU’s en andere AI-tooling, helpt klanten met het versnellen van het onderzoek voor het maken van nieuwe eiwitten. Denk hierbij aan bedrijven uit de farmaceutische industrie, zoals Novo Nordisk en Johnson & Johnson, maar ook uit de chemie-, voedings- en landbouwsectoren.

De biotech start-up kan met dit platform stukjes DNA manipuleren om producten op eiwitgebied beter te maken voor hun specifieke doeleinden. Dit om ze eenvoudiger te maken, makkelijker te laten opslaan of onschadelijk te maken voor gezonde cellen. Cradle ontwerpt momenteel optimale enzymen, maar heeft vaccins, peptiden en antilichamen “in bèta” beschikbaar.

Lees meer: Cradle maakt biologie programmeerbaar