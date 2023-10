On-prem storage is een blijvertje, maar de configuratie en het beheer ervan kan wel degelijk op een moderne manier.

De tijden dat het dominante verhaal vanuit public cloud providers was om 100 procent richting de cloud te gaan, ligt inmiddels achter ons. Hybride is waar het tegenwoordig om draait. Oftewel, er is een besef gekomen dat het on-prem gedeelte van de infrastructuur van organisaties vooralsnog helemaal nergens heengaat. Dit zal naast alles wat er in de cloud wordt aangeboden, blijven bestaan.

Er zullen altijd wel redenen zijn om workloads daar te blijven doen en daarom ook daar data te blijven opslaan. Dit kan te maken hebben met prestaties, kosten, wet- en regelgeving of simpelweg het houden van overzicht op de infrastructuur. Feit is dat organisaties om zullen moeten gaan met een hybride wereld van een of meerdere cloudaanbieders en een on-prem omgeving.

Cloudervaring is de verwachting

De manier waarop we producten en diensten consumeren in de cloud, is tegenwoordig de norm. Dat geldt niet alleen voor zaken die hun oorsprong vinden in de cloud. Ook andere onderdelen moeten eraan geloven. Deze ontwikkeling zag HPE jaren geleden al scherp. Vandaar dat het bedrijf vol inzette op HPE GreenLake. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een zeer volwassen verzameling aan diensten die HPE vanuit de cloud aan klanten aanbiedt. Let wel, het gaat hier niet zozeer om workloads die in de cloud draaien (ook al kan dat wel), maar vooral om cloudgebaseerde IT-diensten.

On-prem storage met een cloudervaring

Als het gaat om storage, dan is er conceptueel best een groot gat tussen wat er on-prem staat en de cloudervaring die tegenwoordig wordt verwacht. Storage clusters in het on-prem datacenter zijn zowat het verst verwijderd van wat we associëren met de cloud (ook al draaien al die public clouds natuurlijk ook ergens in datacenters). Toch zal ook deze omgeving mee moeten in de moderne edge-to-cloud-benadering zoals HPE die heeft ontwikkeld.

HPE GreenLake is ontwikkeld met de moderne, hybride infrastructuur van organisaties in het achterhoofd. Dat wil zeggen dat het overweg moet kunnen met data en devices die verspreid over deze hybride infrastructuur staan. Al die silo’s samen, van de edge tot aan de cloud, moeten vanuit een centrale locatie beheerd, geconfigureerd, en uitgerold kunnen worden. Dit moet ook nog eens kunnen op een manier die we gewend zijn van de cloud: intuïtief en slim, oftewel op basis van AIOps.

Op deze manier wil HPE een variant op storage-as-a-service die rekening houdt met de realiteit. Die realiteit is dat de meeste klanten van HPE (en ongetwijfeld ook daarbuiten) hun data nog on-prem hebben staan en daar ook hun workloads draaien.

Block en file storage op een enkel platform

Om een echte cloudervaring te kunnen bieden binnen de muren van het eigen datacenter, is er meer nodig dan alleen een mooie interface bouwen waar je al je bestaande hardware aan koppelt. Dat kan wel en dat wordt ook gedaan, maar dat is nog niet optimaal. Het platform waarop de hardware in het datacenter draait moet ook op de schop. Dat heeft HPE inmiddels dan ook gedaan met HPE GreenLake for Block Storage en HPE GreenLake for File Storage, twee hypermoderne varianten op eenzelfde thema. Dat thema is dat het niet langer de hardware is die dicteert wat er mogelijk is, maar de software.

Zeggen dat software leidend is, betekent in het geval van deze nieuwe HPE GreenLake-diensten ook echt precies dat. De hardware maakt eigenlijk niet zoveel meer uit. Dat wil zeggen, de hardware die bij deze nieuwe diensten hoort is identiek. Het gaat hier om de nieuwe HPE Alletra Storage MP-lijn, die in de loop van 2023 uitgebouwd zal worden tot een volwaardig en zeer schaalbaar portfolio.

MP voor meerdere persona’s

De ‘MP’ in de naam van HPE Alletra Storage MP kun je op meerdere manier interpreteren. Je kunt er bijvoorbeeld Multi Protocol of Multi Process van maken. Onze favoriet is echter Multi Persona. Want dat is uiteindelijk wat het is: twee verschillende ‘storage-persoonlijkheden’. Onderliggend maken ze gebruik van dezelfde basis.

Als je het helemaal plat slaat is de hardware niet enorm spannend, als je er vanuit technisch oogpunt naar kijkt. Natuurlijk zitten er krachtige componenten in en is er voorzien in snelle interne verbindingen. Dat ligt echter ook in de lijn der verwachtingen. Verder zijn de hardware-onderdelen die HPE aanbiedt voor HPE GreenLake for Block Storage en HPE GreenLake for File Storage vooral legoblokken. Met deze blokken kun je de configuratie maken die je nodig hebt, gebaseerd op je wensen op het gebied van capaciteit en prestaties.

HPE is er vanzelfsprekend veel aan gelegen om de on-prem storage-hardware die het aanbiedt compatibel te maken en te houden met wat er beschikbaar is in de meeste datacenters. Vandaar ook dat de legoblokken gewoon op een standaard 100G TCP/IP NVMe fabric aangesloten kunnen worden. Organisaties hoeven er in de meeste gevallen geen extra investeringen voor te doen.

De ‘magie’ zit dus niet in de hardware, maar wel in de software. HPE maakt het namelijk mogelijk om ieder HPE Alletra Storage MP-legoblok in het datacenter een eigen persoonlijkheid te geven: block of file. Aan de achterkant is het dezelfde hardware, met dezelfde controller. Dit is wederom overduidelijk een cloudervaring die naar de on-prem-omgeving wordt gebracht. Bij een public cloud maakt het je ook niets uit welke hardware eronder zit. Je geeft aan wat je nodig hebt en krijgt dat.

Schaalt met je mee

Als we het toch hebben over de cloudervaring, dan ontkomen we niet opschalen en terugschalen. Dat is toch een van de kenmerkende karaktereigenschappen van de public cloud (ook al kan het ook daar nog weleens lastig zijn om terug te schalen, maar dat terzijde). Hoe zit dat met de storage zoals die binnen HPE GreenLake wordt aangeboden?

De architectuur van HPE GreenLake for Block Storage en HPE GreenLake for File Storage is slim in elkaar gezet. Zoals we ook uit andere gebieden van HPE kennen, is er ook hier gekozen voor een zogeheten gedisaggregeerde benadering. Dit houdt in dat er veel flexibiliteit is op het gebied van schalen. Wil je meer prestaties, dan kun je die opschalen, wil je juist meer capaciteit, dan schaal je dat op.

Eenvoudig gebruiksmodel via HPE GreenLake-platform

Het feit dat er HPE Alletra Storage MP hardware in de datacenters van klanten staat, betekent echter niet dat deze klanten hier ook daadwerkelijk iets mee moeten doen. Ze moeten het natuurlijk (laten) aansluiten, maar verder gaan zaken zoals uitrol, configuratie en beheer via de HPE GreenLake console. Je geeft daar aan welke ‘persoonlijkheid’ je wilt en waar je de opslag voor nodig hebt. Vervolgens duwt HPE GreenLake als het ware de software naar de HPE Alletra Storage MP devices toe. Deze heeft zich aangemeld bij HPE GreenLake. In principe is dan alles klaar voor gebruik. HPE GreenLake maakt hierbij ook gebruik van intent-based provisioning. Dit houdt in dat het de juiste clusters en nodes kiest per workload.

Deze HPE GreenLake-diensten kunnen op twee manieren aangeboden worden: self-service of als een managed service. Dit is afhankelijk van wat de klant wil. Dit houdt in dat je in de basis altijd controle houdt over je omgeving, maar dat je zoveel of zo weinig mogelijk hands-on beheer doet als je zelf wilt.

Storagelandschap wijzigt fundamenteel

Bovenstaande ontwikkeling op het gebied van storage, is een fundamentele wijziging voor het landschap, zouden we kunnen zeggen. Dit betekent namelijk dat je niet meer naar de cloud toe hoeft te gaan voor storage-as-a-service. Dit kun je ook uitstekend doen in combinatie met hardware die on-prem staat.

Naast de manier waarop organisaties storage uitrollen, configureren en beheren, is er echter nog een ander belangrijk onderdeel van HPE GreenLake dat hier genoemd moet worden. Benaderingen zoals die met HPE GreenLake for Block Storage en HPE GreenLake for File Storage dragen bij aan het creëren van een enkele omgeving voor data, van edge tot cloud. Het stelt HPE en daarmee haar klanten in staat om de volledige lifecycle van data in een enkele omgeving samen te pakken.

Dat is ook zeker nodig, want er komen grote veranderingen aan, voornamelijk op het gebied van de edge. Daar zal met behulp van AI/ML veel data verwerkt worden om vervolgens doorgestuurd te worden naar andere locaties in de infrastructuur. Als dat niet binnen een enkel platform gebeurt, dan gaat dat onherroepelijk problemen opleveren.

Tot slot is het goed om te vermelden dat het loskoppelen van software en hardware op de manier zoals HPE het doet ook betekent dat hardware langer mee kan gaat. Zo kan oude hardware in de toekomst ingezet worden voor object storage, voor archiveringsdoeleinden bijvoorbeeld. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is vanuit HPE GreenLake de opdracht te geven om die software naar de hardware te sturen. Veel dichterbij een cloudervaring kun je niet komen, het is er namelijk een.

