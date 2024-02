HPE heeft voor zijn GreenLake for Block Storage een derde release uitgebracht. Het voegt een nieuw Alletra MP-systeem toe dat dient voor missiekritieke apps.

Al sinds 2022 brengt HPE via zijn as-a-serviceprogramma HPE GreenLake zijn HPE GreenLake for Block Storage-portfolio op de markt. Sinds vorig jaar is deze dienst gebaseerd op de HPE Alletra Storage MP-hardware en vormt dit gecombineerde portfolio de basis voor alle HPE GreenLake-diensten voor block storage en file storage.

Onlangs introduceerde de techgigant de derde release van zijn HPE GreenLake for Block Storage. Volgens de techgigant is deze release een nieuwe stap in de consolidatie, standaardisering en versimpeling die het voor zijn block storage-portfolio doorvoert. Dit alles op basis van een algemene soft- en hardware- stack en met overkoepelend cloudbeheer via HPE GreenLake.

Nieuwe (block)storage-architectuur

De derde release is volgens de techgigant ook een nieuwe stap in hoe een (block) storage-architectuur eruit moet komen te zien. De nieuwe release verandert deze architectuur van een traditioneel node pair-ontwerp in een modulaire, scale-out en ‘disaggregated’ architectuur op basis van HPE Alletra MP.

De disaggregated architectuur was al langer kenmerkend voor het aanbod en zorgt ervoor dat je eenvoudig kunt schalen op basis van je wensen. Deze architectuur biedt volgens de techgigant een aantal voordelen. Denk aan meer effectieve en kostenbeperkende schalingsmogelijkheden als antwoord op de groeiende vraag aan workloads.

De vernieuwing biedt wel meer mogelijkheden voor betere prestaties en snelheden voor kritieke applicaties met een zogenoemde ‘shared-everything’-architectuur. Verder moet de nieuwe architectuur ook zonder problemen iedere applicatie draaien met een databeschikbaarheidgarantie van 100 procent.

Hardware-specificaties

Als hardware-specificaties biedt de derde release nieuwe 16-core/32-core 2-node en 4-node switched-modellen die tot twee keer betere prestaties moeten leveren ten aanzien van de eerdere modellen. De capaciteit kan tot 2,5 keer worden uitgebreid met maximaal 8 JBOF-expansieshelves en een ruwe opslagcapaciteit van tussen de 13,38 TB en 2,8 PB. Daarnaast kunnen onder meer de prestaties en opslagcapaciteit onafhankelijk worden opgeschaald. Een nieuwe HPE StoreMore Guarantee garandeert daarnaast 4:1 datacompactheid.

Aan de netwerkkant bieden de nieuwe modellen onder meer nu NVMe/TCP-ondersteuning voor de bestaande Fibre Channel-, NVMe- of/FC en iSCI-connectiviteitsopties.

Software en toegevoegde diensten

Op softwaregebied biedt het nu toegevoegde HPE Infosight AIops-beheertool gebruikers de mogelijkheid in real-time de impact van de workloads op de storage te checken. Aanpassingen en optimalisatering aan de infrastructuur kunnen zo worden doorgevoerd wanneer het nodig is.

Andere toegevoegde diensten zijn onder meer op AI-gebaseerde rapportage- en analytics-mogelijkheden voor de prestaties van de systemen en het vereenvoudigen van het oplossen van individuele problemen.

Lees ook: HPE brengt GreenLake cloudervaring naar on-prem block en file storage