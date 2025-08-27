Commvault lanceert HyperScale Edge en Flex voor betere cyber resilience

Commvault heeft twee nieuwe oplossingen gelanceerd: HyperScale Edge en HyperScale Flex. Deze systemen moeten bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen op remote locaties en edge-omgevingen. De aankondiging volgt op verontrustende cijfers over cyberdreigingen in deze kwetsbare omgevingen.

Met HyperScale Edge richt Commvault zich specifiek op remote locaties en kleinere bedrijven waar ruimte en IT-resources beperkt zijn. Denk aan retailwinkels, filialen en distributiecentra. Deze omgevingen hebben vaak andere behoeftes dan grote datacenters.

De oplossing werkt samen met gevalideerde hardware van Dell, HPE en Lenovo. Net als de andere HyperScale-producten wordt het geleverd als software image dat eenvoudig te installeren is. Dit maakt implementatie sneller en voorspelbaarder.

HyperScale Flex: kracht voor data-intensieve workloads

Voor organisaties met extreme prestatie-eisen heeft Commvault HyperScale Flex ontwikkeld. Deze oplossing is gebouwd voor data-intensieve en AI-workloads, zoals in de sectoren technologie, telecom en healthcare. Het systeem kan aansluiten op externe flash storage pools van gecertificeerde leveranciers.

Onder de partners vallen Pure Storage, VAST Data en binnenkort HPE. Samen moeten ze multi-petabyte capaciteiten aankunnen met de snelheid die moderne AI en machine learning-toepassingen vereisen.

Beschikbaarheid en prijzen

Commvault HyperScale Edge is direct beschikbaar. Het bedrijf hanteert een subscriptiemodel met prijzen per node per maand. GeÃ¯nteresseerden kunnen ook kiezen voor een eeuwigdurende licentie plus ondersteuningskosten. Wel moeten klanten zelf een goedgekeurde server aanschaffen volgens de HyperScale Reference Architecture.

HyperScale Flex bevindt zich nog in de early adopter-fase. GeÃ¯nteresseerde organisaties kunnen contact opnemen met Commvault om toegang aan te vragen. De prijsstelling hangt af van de gekozen server- en storage-opties.

