Object First introduceert Ootbi Mini voor kleine kantoren

Object First lanceert Ootbi Mini, een compacte immutable storage-oplossing speciaal ontworpen voor kleine kantoren, filialen en edge-omgevingen. Het apparaat wil lokale Veeam-backup data volledig ransomware-bestendig maken.

Net als de bestaande Ootbi-serie krijgt de Mini dezelfde intuïtieve interface en eenvoudige Veeam-integratie. Volgens Object First is geen beveiligingsexpertise vereist om het systeem te bedienen.

De Ootbi Mini bouwt voort op de Zero Trust-principes van Object First. Het systeem levert absolute immutability, wat betekent dat niemand – zelfs geen beheerder – de firmware, het besturingssysteem, de storage-laag of backup data kan aanpassen. Deze aanpak moet organisaties beschermen tegen ransomware-aanvallen.

Het apparaat komt beschikbaar in drie capaciteiten: 8, 16 en 24 terabyte. Object First positioneert de Mini als desktop tower die geen traditioneel datacenter vereist. Hiermee richt het zich op kleinere organisaties die tot nu toe mogelijk niet konden profiteren van enterprise-grade beveiliging.

Honeypot functie als tripwire

Object First introduceert tevens Ootbi Honeypot in versie 1.7. Deze functie plaatst een nepomgeving voor Veeam Backup and Replication op een veilig afgeschermd deel van Ootbi. Bij verdachte activiteiten verstuurt Honeypot direct waarschuwingen via het gewenste kanaal.

Clients kunnen gebruikmaken van deze functie door simpelweg twee keer te klikken. Honeypot is gratis beschikbaar voor bestaande Ootbi-klanten die versie 1.7 gebruiken.

Hiermee krijgen IT-teams vroege waarschuwing van potentiële cyberdreigingen. De honeypot fungeert als een vroege waarschuwing voordat echte systemen geraakt worden.

Cloud-gebaseerd Fleet Management

Een derde introductie is Ootbi Fleet Manager, momenteel in bèta. Deze cloudapplicatie stelt klanten in staat hun volledige Ootbi-vloot te monitoren vanaf één dashboard. Fleet Manager biedt aangepaste organisatie van clusters met gedetailleerde monitoring en rapportage.

Gebruikers krijgen een compleet overzicht van hun infrastructuur, inclusief hardwarestatus en gebruik. Bestaande klanten kunnen zich aanmelden voor het bètaprogramma via de website van Object First.

