Commvault start jaar sterk en meldt overname van Satori Cyber

Commvault heeft zijn eerste kwartaal van fiscaal 2026 afgesloten met sterke resultaten. Tegelijkertijd kondigt het bedrijf aan Satori Cyber over te willen nemen, een Israëlische specialist in data- en AI-beveiliging.

Met deze overname wil Commvault zijn aanbod op het gebied van datatoegangsbeheer, compliance en AI-governance verder versterken.

In het eerste kwartaal boekte Commvault een omzet van 282 miljoen dollar, een stijging van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) groeide met 24 procent tot 996 miljoen dollar. De inkomsten uit abonnementen namen met 46 procent toe tot 182 miljoen dollar. Binnen dit segment kwam de omzet uit SaaS-oplossingen uit op 72 miljoen dollar, een stijging van 66 procent. Volgens het bedrijf weerspiegelt dit de aanhoudende verschuiving naar abonnementsmodellen en cloudgebaseerde diensten.

De operationele winst over het kwartaal bedroeg 25 miljoen dollar, wat neerkomt op een marge van 8,9 procent. Op aangepaste basis (non-GAAP) kwam de operationele winst uit op 58 miljoen dollar, met een marge van 20,7 procent. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 32 miljoen dollar, terwijl de vrije kasstroom uitkwam op 30 miljoen dollar. Commvault zegt te blijven investeren in zowel innovatie als commerciële initiatieven om de groei verder te versnellen.

Voor het tweede kwartaal voorziet Commvault een omzet tussen 272 en 274 miljoen dollar. Voor het hele fiscale jaar 2026 wordt een omzet tussen de 1,161 en 1,165 miljard dollar verwacht, met een ARR-groei van 18 procent. De abonnements-ARR zou volgens prognose met 24 procent toenemen.

Tegen deze achtergrond maakt Commvault ook de voorgenomen overname bekend van Satori Cyber. Dit bedrijf ontwikkelt technologie voor het beveiligen van gestructureerde data en AI-trainingsdata binnen cloud-native dataplatformen. De oplossingen van Satori bieden realtime monitoring, toegangscontrole en beleidsafdwinging en zijn geschikt voor gebruik in combinatie met Snowflake, Redshift, Databricks en Microsoft Fabric.

Controle over datastromen essentieel

De overname past in Commvaults bredere strategie om organisaties te ondersteunen bij het beheren van datatoegang in complexe hybride en multi-cloudomgevingen. In een periode waarin bedrijven steeds meer AI-gedreven processen integreren en gevoelige gegevens verspreid zijn over verschillende platformen, is zichtbaarheid en controle over datastromen essentieel. De technologie van Satori moet Commvault in staat stellen om beveiliging van zowel gestructureerde als ongestructureerde data te integreren in één platform, inclusief monitoring van AI-gebruik en naleving van regelgeving.

De overname van Satori Cyber wordt naar verwachting in augustus 2025 afgerond. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.