MongoDB brengt search en vector search naar lokale omgevingen

Ontwikkelaars kunnen nu search- en vector search-functionaliteit gebruiken in MongoDB Community Edition en Enterprise Server. Deze mogelijkheden waren voorheen uitsluitend beschikbaar in de cloudservice Atlas.

Tijdens de MongoDB.local NYC-conferentie heeft MongoDB aangekondigd dat search en vector search beschikbaar komen voor lokale installaties. De previews zijn bedoeld voor ontwikkeling en testen. Tot nu toe moesten ontwikkelaars en organisaties die deze functionaliteiten wilden gebruiken vertrouwen op de volledig beheerde MongoDB Atlas-cloudservice.

Einde van gefragmenteerde stacks

Het integreren van searchfuncties in zelfbeheerde MongoDB-omgevingen vereiste eerder externe searchengines of vector databases. Dit leidde tot complexiteit en operationele overhead. Teams moesten verschillende systemen van verschillende leveranciers beheren om zoekfuncties toe te voegen.

Met de nieuwe mogelijkheden kunnen teams lokaal AI-applicaties bouwen. Vector search maakt semantisch zoeken mogelijk op basis van vector embeddings. Dit stelt gebruikers in staat dynamische AI-applicaties te ontwikkelen die werken met ongestructureerde data als documenten, afbeeldingen, video’s en audio.

Hybride search voor betere resultaten

De directe integratie in de database elimineert de noodzaak voor Extract, Transform en Load-pipelines tussen verschillende systemen. Synchronisatiefouten en hogere kosten behoren daarmee tot het verleden.

De nieuwe functionaliteit combineert keyword- en vector search in één query. Deze hybride aanpak levert nauwkeurigere zoekresultaten op. Voor agentic AI-oplossingen is dit volgens MongoDB cruciaal voor betrouwbare werking.

AI-agents kunnen de MongoDB-data gebruiken als long-term memory. Dit maakt context-aware applicaties mogelijk die klaar zijn voor praktijkgebruik. Met Community Edition kunnen ontwikkelaars gemakkelijk RAG-systemen prototypen. Enterprise Server-gebruikers kunnen AI-agents veilig baseren op propriëtaire data binnen hun eigen infrastructuur.