Cohesity Maestro maakt databescherming stuurbaar via AI

Met Cohesity Maestro wordt de volledige Cohesity Data Cloud, van cyberweerbaarheid tot AI-zoekfuncties via Cohesity Gaia, bereikbaar via het Model Context Protocol (MCP). IT-teams kunnen daarmee databescherming direct aansturen vanuit Claude, Gemini of ChatGPT, zonder een eigen Cohesity-console.

Cohesity Maestro werkt via de open MCP-standaard en integreert native met Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT en Google Gemini, zonder maatwerk-integraties of eigen connectoren. CEO Sanjay Poonen benadrukt het verschil met concurrenten: “Claude, Gemini en GPT draaien al op deze platforms, die elke dag in mogelijkheden uitbreiden. Cohesity Maestro geeft deze platforms directe toegang tot onze mogelijkheden voor gegevensbescherming. Geen nieuwe console. Geen wijzigingen in de workflow.”

Cohesity positioneert het bewust als open alternatief. Het bedrijf wil maximale keuzevrijheid bieden in de AI-stack van een organisatie. Bestaande role-based access controls, authenticatie en auditkaders blijven daarbij onveranderd van kracht.

Eerder bouwde Cohesity al een nauwere samenwerking op met Google Cloud, waarbij Cohesity Gaia als AI-agent werd geïntegreerd in Google Agentspace. Maestro bouwt voort op die richting en maakt Gaia nu ook via MCP beschikbaar voor andere platformen.

Van Copilot tot RecoveryAgent

Cohesity Maestro bundelt meerdere bestaande AI-agents. Cohesity Copilot, gelanceerd in 2024, biedt op natuurlijke taal gebaseerde administration voor databescherming. Cohesity RecoveryAgent, toegevoegd in 2025, regelt intelligente cyber recovery. Via Maestro zijn ze nu ook aanstuurbaar vanuit externe AI-omgevingen.

IT- en securityteams kunnen daarmee rechtstreeks vanuit Claude, Gemini of ChatGPT vragen stellen over wijzigingen in hun omgeving, bedreigingen opsporen en herstelprocessen starten.

Cohesity Copilot, RecoveryAgent en Gaia-ondersteuning voor MCP zijn per direct beschikbaar. De volledige MCP-interface en aanvullende agents staan later dit jaar gepland. Bedrijven die vroeg toegang willen, kunnen contact opnemen met Cohesity.