Anthropic koopt Stainless om agents en tools steviger te verbinden

Anthropic heeft Stainless overgenomen, het bedrijf dat alle officiële SDK’s voor de Claude API genereert. Stainless, opgericht in 2022, produceert ook CLI-tools en MCP-servers. Met de overname wil Anthropic de connectiviteit van Claude-agents met externe data en tools verder uitbreiden.

Stainless zet API-specificaties om naar SDK’s in onder meer TypeScript, Python, Go, Java en Kotlin. Honderden bedrijven maken gebruik van Stainless om eigen SDK’s, command-line interfaces en MCP-servers te genereren, aldus Anthropic.

Dat brede taalaanbod is nodig om elke gegenereerde SDK native aan te laten voelen binnen zijn programmeertaal. Dat was het vertrekpunt voor Stainless. “Ik begon met Stainless omdat SDK’s net zoveel zorg verdienen als de API’s die ze omvatten,” aldus oprichter en CEO Alex Rattray. Anthropic was een van zijn vroegste klanten.

Van SDK-generator tot onderdeel van Anthropic

De overname laat beter zien hoe Anthropic connectiviteit naar zijn hand wil zetten. Het bedrijf ontwikkelde het Model Context Protocol (MCP), de niet-officiële standaard voor het verbinden van AI-agents met externe tools en data. MCP is inmiddels zo wijdverspreid dat ook OpenAI het in zijn Agents SDK heeft opgenomen. Begin dit jaar ging het beheer over MCP over naar de Agentic AI Foundation van de Linux Foundation.

Stainless genereert naast SDK’s ook MCP-servers, de connectoren die agents verbinden met API’s. “Agents zijn alleen zo nuttig als waar ze mee verbinden”, zegt Katelyn Lesse, Head of Platform Engineering bij Anthropic. “We zijn verheugd om het Stainless-steam binnen Anthropic te brengen om Claude’s vaardigheid om te verbinden met data en tools aan te jagen.”

Developer experience als prioriteit

Met Stainless in huis wil Anthropic de ontwikkelervaring rond het Claude Platform verder aanscherpen. Dat gaat van modelontwikkeling tot de tooling waarmee developers Claude aan hun eigen systemen koppelen. Het Stainless-team blijft hetzelfde werk doen, aldus Rattray, maar dan op het platform waar dat het meeste gewicht heeft.