Redis lanceert Context Engine voor geheugen AI-agents

Redis introduceert de Context Engine, een nieuwe laag die AI-agents in enterprise-omgevingen van betrouwbaar geheugen voorziet. Het bedrijf wil daarmee het ‘contextprobleem’ aanpakken: een gebrek aan geheugen waardoor autonome systemen hallucineren, stagneren of onjuiste resultaten produceren.

De Context Engine bestaat uit drie onderdelen. De Redis Context Retriever, momenteel in preview, laat ontwikkelaars een semantisch model van bedrijfsdata bouwen. Daarmee kunnen agents in kaart brengen hoe klanten gerelateerd zijn aan kansen of supporttickets. In plaats van gamble-gevoelige text-to-SQL-queries genereert de Retriever automatisch tools op basis van het open-source Model Context Protocol.

De tweede component, Redis Agent Memory, biedt een tweelaags geheugen. Korte-termijn interactiegeschiedenis wordt beheerd naast een duurzame langetermijn-cache voor voorkeuren en eerdere sessies. Beide zijn vandaag in preview beschikbaar.

De derde, Redis Data Integration, is vandaag algemeen beschikbaar. Die synchroniseert continu bedrijfsdata vanuit relationele databases en datawarehouses, zodat agents altijd werken met actuele informatie.

Redis’ in-memory datastore is al aanwezig in 43 procent van alle enterprise AI-agentstacks. Het bedrijf passeerde daarnaast recentelijk de grens van 300 miljoen dollar aan annualized recurring revenue.

Met de Context Engine positioneert Redis zich als een dedicated infrastructuurlaag tussen de agents en de bedrijfsdata.

