Geruchten over verkoop Rubrik

Er doen geruchten de ronde dat Rubrik op zoek is naar een koper voor het bedrijf, zo melden verschillende bronnen. Het bedrijf zelf ontkent dat het een eventuele overname onderzoekt.

Het cloud data management-bedrijf wordt door ChannelE2E in verband gebracht met Cisco, door op te merken dat John Chambers, ex-CEO van Cisco, een grote investeerder is in het bedrijf. Ook is Wendy Bahr, voormalig Channel Chief bij Cisco, momenteel werkzaam bij Rubrik als Chief Commercial Officer.

Naast Cisco zijn er echter nog een hele reeks andere kandidaten, waaronder investeringsfirma’s in het algemeen, maar ook grote IT-bedrijven als IBM, NetApp, Google en Microsoft. Volgens The Information is de zoektocht naar kopers voortgekomen uit tragere omzetgroei dan verwacht en een overschatting van de marktgrootte voor het product van het bedrijf.

Back-up- en data management

Rubrik biedt een centraal platform voor back-up- en datamanagement aan waarmee databeveiliging overzichtelijker geïmplementeerd kan worden dan bij traditionele tactieken. Onder andere het archiveren van ongebruikte gegevens, het gebruik van opslag efficienter maken en het inplannen van backups zijn functies die het platform biedt voor gebruikers. Ook is er een functie voor data recovery als er bestanden om de een of andere reden verloren zijn gegaan.

De bronnen waar de geruchten vandaan komen schijnen het er allemaal over eens te zijn dat de markt voor dit soort producten relatief onbeweeglijk is. Dit zou een eventuele reden kunnen zijn dat Rubrik tegenvallende groei doormaakt. Volgens Dave Vellante van onderzoeksfirma Wikibon is het bovendien zo dat Rubrik er goed aan zou doen om van back-upmanagement volledig naar datamanagement as-a-service te bewegen. Dit zou toegang tot een grotere markt betekenen voor het bedrijf, omdat het dan ook concurreert met de grotere cloudaanbieders.