Fujitsu wil gebruik autodata versnellen met nieuw platform

Fujitsu wil dat dienstverleners zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van big data die verzameld wordt van connected cars, om zo nieuwe diensten op te zetten. Daar heeft het een nieuw stream data processing platform voor gelanceerd.

Het aantal verbonden auto’s groeit vanaf 2020 exponentieel, zo is de verwachting. Al die auto’s genereren data, bijvoorbeeld via sensoren. Die data kan een grote rol spelen bij het ontwikkelen van andere mobiliteitsdiensten, zoals het monitoren van het verkeer en het maken van kaartdiensten, maar dan moet het wel gebruikt kunnen worden.

De data van al die diensten zitten in aparte silo’s, terwijl ze wel overlappen bij de ontwikkeling van functies en bij systeem-resources, stelt Fujitsu. Er is dan ook een systeem nodig dat verschillende diensten tegelijkertijd flexibel en efficiënt kan implementeren.

Nieuw platform

Dat systeem hoopt Fujitsu dus te beiden aan de hand van zijn nieuwe stream data processing platform. Het platform wordt aangestuurd door de Dracena-technologie van het bedrijf. Dracena is een stream processing-architectuur dat content kan toevoegen en wijzigen terwijl het grote hoeveelheden van IoT-data verwerkt, zonder dat het hoeft te stoppen.

Het platform verwerkt data van mensen en objecten die de echte wereld steeds veranderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om voetgangers, voertuigen, wegen en gebouwen. Aan de hand daarvan kan de omgeving gereproduceerd worden, evenals andere voertuigen.

Use cases

Dankzij de constante verwerking van die data, zonder dat er onderbrekingen zijn, kunnen er diensten opgezet worden die geen onderbrekingen kunnen veroorloven. Denk bijvoorbeeld aan real-time voorspellingen van gevaren voor verbonden auto’s.

Het platform kan daarnaast ondersteunend zijn bij diensten voor diagnostiek van het rijden en het voorkomen van problemen. Zo kan het platform voorspellen wanneer er problemen ontstaan met de accu, waardoor de eigenaar van de auto op tijd actie kan ondernemen.

Tot slot ziet Fujitsu een use case voor oplossingen die vrijwel direct informatie geven over de verkeerssituatie. Bestuurders en verbonden auto’s zijn daardoor vrijwel direct op de hoogte van bijvoorbeeld een ontstane file.

Beschikbaarheid

Fujitsu maakt het nieuwe platform in eerste instantie alleen in Japan beschikbaar. Daarna wordt het platform ook uitgerold naar Noord-Amerika en Europa. Wanneer dat precies is, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.