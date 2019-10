Splunk lanceert Data Fabric Search en Data Stream Processor

Splunk kondigt aan dat het Data Fabric Search en Data Stream processor lanceert, respectievelijk een oplossing voor federated search en stream processing op grote schaal. Gebruikers hebben op die manier overzichtelijker en sneller toegang tot enorme datasets en kunnen deze sneller verwerken.

Data Fabric Search is een oplossing die de analytics-ervaring versnelt en stroomlijnt, door inzichten vanuit enorme datasets snel samen te voegen. Dit kunnen bovendien datasets zijn die zich op verschillende locaties bevinden. Deze worden in één overzicht weergegeven. Dit betekent dat gegevens op verschillende plekken volledig zichtbaar zijn voor de hele organisatie in kwestie.

“Met het nieuwe Data Fabric Search kunnen we potentiële problemen binnen enkele minuten, in plaats van binnen enkele uren, opsporen en erop reageren. Zo kunnen onze teams zich richten op het leveren van innovatieve en gepersonaliseerde producten voor onze klanten”, zegt Jon Prall, VP Communications Production Engineering bij Verizon Media. “Fabric Search maakt gebruik van de kracht van meerdere Splunk implementaties, om zo operationele inzichten te krijgen over miljarden events met geoptimaliseerde, schaalbare queries.”

Data Stream Processor

Splunk DSP is een real-time stream processing oplossing. Dit betekent dat de oplossing voortdurend op hoge snelheid grote hoeveelheden gegevens uit diverse bronnen verzamelt, en daar waardevolle inzichten voor de gebruiker uit haalt. Deze informatie en inzichten worden vervolgens, meestal binnen milliseconden, verspreid naar Splunk (of andere bestemmingen die deze data benutten).

Gebruikers kunnen data aanleveren naar verschillende bestemmingen of data-opslaglocaties, om bijvoorbeeld voor analisten of andere zakelijke professionals snel inzichten te verkrijgen. Op die manier kunnen kritische beslissingen dan ook sneller worden genomen. Splunk DSP kan verder gegevens maskeren, om gevoelige gegevens te beschermen die van invloed zouden kunnen zijn op organisaties als er een datalek zou voorkomen.

Splunk Connected Experience

Om gebruikers nog verder te brengen wat betreft de interactie met hun data, heeft Splunk ook Connected Experience op een aantal punten verbeterd. Zo is er Natural Language Platform, wat gebruikers de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot belangrijke informatie in hun organisatie door letterlijk te praten met mobiele apparaten, met behulp van de apps Splunk Mobile en Splunk TV. Gebruikers kunnen hun stem gebruiken om te vragen en het systeem zal antwoorden. Deze antwoorden kunnen bijvoorbeeld zijn geconfigureerd als Splunk-dashboards, of opgeslagen zoekresultaten. Daarnaast is Connected Experience nu algemeen beschikbaar op Android-apparaten en is er hechtere integratie met Splunk Enterprise en Splunk Cloud.

