Sumo Logic neemt voor onbekend bedrag Jask Labs over

Het snelgroeiende log management- en analyticsbedrijf Sumo Logic neemt voor een onbekend bedrag Jask Labs over, een leverancier van technologie voor netwerkbeveiliging.

Sumo Logic heeft een cloudgebaseerd analyseplatform dat bedrijven helpt de enorme hoeveelheden data te gebruiken die door hun infrastructuur worden gegenereerd. Met het analyseplatform probeert het bedrijf meer inzicht te krijgen in de staat van de infrastructuur van een klant.

Jask Labs is een Amerikaanse start-up die onlangs nog een investering van 39 miljoen dollar (35 miljoen euro) ontving van Dell en enkele andere partijen. Het bedrijf biedt clouddiensten die bepaalde stappen automatiseren van het ontdekken van datalekken in netwerken.

Artificial Intelligence

Jask verzamelt daarvoor data van interne systemen in een bedrijf en kan met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) verdachte gedragingen isoleren. Voor elk ontdekt incident wordt een gedetailleerd technisch overzicht samengesteld om IT-beheerders te informeren. De AI bekijkt ook hoe die data het best gepresenteerd kan worden aan IT-beheerders om ze in de toekomst nog relevantere rapportages te kunnen voorschotelen, schrijft Silicon Angle.

De diensten van Jask worden toegevoegd aan de ‘autonomous security operations center’ (ASOC) software van Sumo Logic en worden geïntegreerd in het analyseplatform van Sumo Logic.

Sumo Logic heeft onlangs in de VS de ʻunicornʼ-status bereikt. In mei van dit jaar ontving het bedrijf nog een kapitaalinjectie van 110 miljoen dollar van investeringsmaatschappij Battery Ventures. Daarmee komt de totale investering in Sumo Logic op 345 miljoen dollar.