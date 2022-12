De koers van Sumo Logic steeg met meer dan 11 procent na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. De organisatie overtrof de verwachtingen van Wall Street voor het zesde kwartaal op rij. Sumo Logic is optimistisch over het vierde kwartaal.

De organisatie ontwikkelt observability-oplossingen voor cloudapplicaties en infrastructuur. Sumo Logic rapporteerde onlangs een kwartaalomzet van 79 miljoen dollar, een stijging van 27 procent ten opzichte van vorig jaar.

Wall Street verwachtte een lagere omzet van 74,2 miljoen dollar. Nettoverlies bedroeg 26,3 miljoen dollar, een stuk minder dan de 30,8 miljoen dollar van vorig jaar. Het gaat de goede kant op, maar de de organisatie is nog lang niet winstgevend.

Sumo Logic

Sumo Logic presteerde in de afgelopen zes kwartelen beter dan verwacht. Daar waren investeerders aanvankelijk niet zo zeker van. De aandelen van de organisatie daalden op de dag van het kwartaalrapport met ruim 7 procent. Na de bekendmaking steeg de koers met meer dan 11 procent.

Bedrijven gebruiken de software van Sumo Logic om inzicht te krijgen in de prestaties van applicaties en systemen. Het portfolio omvat cloud security en monitoring voor microservices, Amazon Web Services, Kubernetes, Microsoft Azure en Google Cloud.

Uitdaging

“Sumo Logic is erin geslaagd om winstgevender te worden op jaarbasis. Dat is een prestatie. Toch is het meldenswaardig dat de bottom line van de organisatie in het afgelopen jaar identiek is gebleven aan vorig jaar”, reageerde Constellation Research-analist Holger Mueller.

“Dit betekent dat Sumo Logic nog steeds voor een uitdaging staat. Om winstgevend te worden zal het team sneller moeten groeien dan de kosten, de uitgaven verminderen of de verwachtingen van investeerders beter managen.”

De uitdaging wordt weerspiegeld in de voorspelling voor het vierde kwartaal. Het bedrijf verwacht een verlies van acht tot negen cent per aandeel en een omzet tussen de 77 en 78 miljoen dollar. Wall Street verwacht een verlies van 17 cent per aandeel en een omzet van 75,4 miljoen dollar.

