Sumo Logic kondigt meerdere nieuwe features aan voor zijn SaaS-platform. Nieuwe klanten komen volgens het bedrijf eerder tot nieuwe inzichten door betere onboarding. Daarnaast kunnen gebruikers nu gebruikmaken van Predict for Metrics, een tool om systeemverbruik te monitoren.

In het teken van KubeCon/CloudNativeCon 2023 licht Sumo Logic uit hoe het zijn platform verbetert. Het bedrijf vergroot eveneens wie gebruik kan maken van het aanbod van tools. De Linux-distro van Sumo Logic dat OpenTelemetry Collector draait, kan nu namelijk ook Windows-systemen monitoren. Dit bovenop de bestaande compatibiliteit met Linux zelf en macOS.

Nieuwe klanten

Sumo Logic belooft nieuwe klanten dat de monitoring van infrastructuur dankzij het vernieuwde onboarding-proces in minuten gereed is. De stroomlijning zorgt ervoor dat gebruikers in drie stappen de software kunnen installeren. De drie programma’s die een gebruiker in vijf minuten kan doorlopen zijn opeenvolgend Collector Setup, Source Configuration en Dashboard Setup. Hierdoor kan het bedrijf alle applicaties via een enkele OTel (OpenTelemetry)-portal tonen.

Voorspellen

Naast de vergemakkelijking van onboarding geeft Sumo Logic informatie over Predict for Metrics, waar een showcase voor is op KubeCon/CloudNativeCon. De feature is ontworpen om de ‘chaos te controleren’ van productieproblemen, downtime en stijgende cloud-kosten. Met Predict for Metrics kunnen gebruikers voorspellen wat de benodigdheden van applicaties, cloud-systemen en infrastructuur zullen zijn. Op deze manier wordt voor een organisatie duidelijk hoe de beschikbare resources ingezet worden en of ze voldoende zijn. Zo kunnen bottlenecks bijvoorbeeld voorkomen worden.

Predict for Metrics is een zogeheten ‘metrics query language operator’, dat gebruikers in staat stelt complexe berekeningen op grote datasets los te laten. Het maakt gebruik van lineaire en autoregressieve modellen, dat betekent dat het datapunten uit het verleden kan inzetten om trends in de toekomst te voorspellen. Op Sumo Logics dashboards is de data op een overzichtelijke manier in te zien.

Lees ook: Sumo Logic voegt meer betrouwbaarheid toe aan observabilityplatform