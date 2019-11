Google brengt Cloud AutoML naar meer data scientists via Kaggle

Google heeft zijn Cloud AutoML-dienst beschikbaar gesteld op Kaggle, de online community van Google die momenteel de thuisbasis is van 3,5 miljoen data scientists.

ML en AI voor ontwikkelaars

Het platform wordt gebruikt om machine learning te leren en toe te passen voor bedrijven en ontwikkelaars die op zoek zijn naar oplossingen in de kunstmatige intelligentie (AI). De community is bedoeld voor het dichten van vaardigheidsverschillen bij geavanceerde technologieën.

AutoML is een suite van producten om gebruikers te helpen bij het bouwen van aangepaste automatische machine learning-modellen voor verschillende taken zoals computer vision, taalvaardigheden of gestructureerde data.

In principe zal de tool gegevens uit de eigen software development kit (SDK) of web user interface (UI) van de gebruiker opnemen en, met minimale input van de gebruiker, een getraind model opleveren dat kan worden ingezet op de cloudinfrastructuur van Google.

Devvret Rishi, productmanager van Kaggle bij Google, zegt over de integratie dat de tijdsbesparing van AutoML een belangrijke factor is in waarom de tool nuttig is. Rishi vertelt verder over de Kaggle Days bij Cloud Next ’19: “Wat ons vooral interesseerde was dat het team dat AutoML gebruikte, snel sterke resultaten kon behalen, met weinig inspanning en zonder domeinexpertise of toezicht.”

Nu beschikbaar

De nieuwe integratie stelt Kaggle-gebruikers in staat om AutoML SDK te gebruiken in Jupyter Notebooks, de open-source webapplicaties die door datawetenschappers worden gebruikt om documenten te creëren en te delen met live code, vergelijkingen, visualisaties en verhalende tekst.

Rishi zegt dat Google van plan is om AutoML toegankelijker te maken voor gebruikers van Kaggle. Het zal dit doen door GCP-credits door het jaar aan te bieden, om de kosten van het gebruik van de dienst te verlichten, en nieuwe Google-accounts die zich voor GCP aanmelden met 300 dollar te subsidiëren.