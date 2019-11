Paessler start publieke beta van SaaS-applicatie BitDecoder

Paessler heeft onlangs de publieke beta gelanceerd van BitDecoder. Deze SaaS-applicatie zet gecodeerde IoT-data van Sigfox OG-apparaten om naar een visuele vorm.

Hiermee zet Paessler een belangrijke stap met betrekking tot de ambitie van het bedrijf om nieuwe oplossingen te bieden op het gebied van IoT. BitDecoder zou volgens Aurelius Wosylus, CSO Sigfox Duitsland, een noodzakelijke tool zijn en dient als een soort adapter tussen dedicated Sigfox OG-objecten en een willekeurige cloudapplicatie.

Gecodeerde IoT-data naar visueel format

BitDecoder is ontwikkeld om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de mensen die payloads van Sigfox OG-apparaten moeten decoderen, transcoderen en overbrengen naar een cloud.

De applicatie leest hexadecimale gecodeerde payload-gegevens uit IOT-apparaten die met een Sigfox OG-netwerk zijn verbonden. De gegevens worden vervolgens omgezet naar een beter leesbaar visueel format. In dit geval is dat het JSON-format. De omgezette data kan direct naar een gekozen eindpunt worden gestuurd, zoals Azure IOT hub, PRTG Network Monitor of AWS IoT. Daarnaast zouden gebruikers ook een eigen HTTP- of MQTT-integratie kunnen creëren als eindpunt voor de gedecodeerde informatie.

Voordelen BitDecoder

Paessler’s nieuwe SaaS-applicatie komt met verschillende voordelen. Zoals gezegd wordt de gecodeerde IoT-data van Sigfox OG-apparaten omgezet naar het JSON-format. Daarnaast zou BitDecoder voor gebruikers ook tijd kunnen besparen, dankzij de aanwezige vooraf gedefinieerde sjablonen. De applicatie wordt namelijk geleverd met verschillende sjablonen voor meerdere apparaten, waardoor de ontwikkelingstijd verkort zou kunnen worden.

Een ander voordeel van BitDecoder is dat er geen programmeerkennis vereist is om met de applicatie aan de slag te gaan. Gebruikers kunnen eenvoudigweg het apparaattype kiezen uit een sjabloonlijst. Daarnaast wordt er ook geld bespaard, doordat er geen behoefte is aan een dedicated apparaat en de bijbehorende onderhoudskosten. BitDecoder maakt namelijk gebruik van een gehoste infrastructuur. Hierbij worden gedecodeerde gegevens verwerkt en doorgegeven, maar nooit opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers volledige end-to-end controle behouden.