Paessler versterkt IoT-mogelijkheden met LoRa Alliance-samenwerking

Paessler gaat meer samenwerken met partners voor het ontwikkelen van connectiviteitstoepassingen voor het Internet of Things (IoT). Nieuwe partners zijn de LoRa Alliance en de mioty alliance.

De nieuwe partners specialiseren zich in connectiviteitstechnologie voor IoT-netwerken. De samenwerking met de connectiviteitsbehartigers is een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen de monitoringsspecialist en IoT-speler Sigfox.

LoRa Alliance en mioty alliance

De LoRa Alliance is de belangenbehartiger van de LoRaWAN-standaard. Deze standaard moet ontwikkelaars van IoT-netwerken veilige, carrier-grade IoT low-power, wide-area network (LPWAN)-connectiviteit bieden.

De mioty alliance is de overkoepelende organisatie van het mioty-protocol. Dit is een onafhankelijk softwaregebaseerd LPWAN-protocol op basis van de Telegram Splitting-technologie. Deze technologie moet laagdrempelige, stabiele en energiebesparende netwerkconnectiviteit bieden. Volgens de belangenbehartiger zou het mioty-protocol veel betere connectiviteit en aanverwante doelen als energie- en kostenbeheer leveren dan bestaande LPWAN-connectiviteitsoplossingen.

Toepassingen in samenwerking met Paessler

De samenwerking van Paessler met de twee IoT LPWAN-behartigers moet klanten, in de industriële sector en bedrijven die daarbinnen Industry 4.0 omarmen, een aantal voordelen opleveren. Zij moeten straks, bijvoorbeeld door de integratie in de Paessler-producten, makkelijker en tegen minder kosten in staat zijn de status en de beschikbaarheid van hun IoT-omgevingen te monitoren.

Daarnaast krijgen bedrijven beter inzicht in deze omgevingen door duidelijkere visualisatie van data, slimme waarschuwings- en rapportagemechanismen en een breed scala aan ondersteunde protocollen en technologieën. Verder bieden de gezamenlijke oplossingen klanten een snellere en meer betaalbare implementatie van connectiviteit voor hun industriële IoT-omgevingen door standaard protocollen.

Wanneer de eerste oplossingen met de geïntegreerde LoRA- en mioty-standaarden op markt komen, is niet bekend.

